Iskreno priznanje majke aktuelne zadrugarke!

Devetanestogodišnja Anita Stanojlović svojom životnom pričom privukla je veliku pažnju miliona gledalaca "Zadruge", a sada je prvi put za medije pogovorila njena majka Angelina, koja je ispričala detalje o Anitinom dvogodišnjem detetu, koje je rodila sa 17 godina, kao i o bivšem zetu i drugim aktuelnostima u vezi s ćerkom.

- Dobra je za sada, nije mi se svidelo što se zalepila za Marka u početku. Trebalo je da drži do sebe, a ne da je pljuju i omalovažavaju! Ona nije iz te priče, drago mi je da su je mnogi upoznali. Pričala sam joj da ne zna gde ulazi, da će je progutati, a ona nikada nije pratila "Zadrugu", ne zna šta se tamo dešava - započinje priču Anitina majka za Rijaliti, Srpskog telegrafa. Angelina otkriva i da se njena ćerka pre ulaska u rijaliti dopisivala s Markom Markovićem, te da su se muvali.

- Nije mi nešto specijalo rekla osim da su se Marko i ona dopisivali, da je okej momak, normalan, kulturan, nije napadan, ali od zeta nema ništa. Već su par, kad ih gledate sa strane, ali njegovo ponašanje mi se ne sviđa, ponaša se kao švaler. Anita veruje svima, nije iskvarena, u suštini, ima dobru dušu, poverava se svima, a nije svesna da tamo nema prijatelja.

Angelina je progovorila i o dečku koji je njenoj ćerki napravio dete, a potom je ostavio. Naime, kako tvrdi, njih dve nisu govorile zbog njega, a često je dolazilo do svađa i fizičkog obračuna.

- Ona je rodila sa 17 godina, zaljubila se u njega. Branila sam to iz nekih razloga, nije ni bitno, svakakve priče sam čula. Bila je mlada, ali ona je takva, kad joj nešto braniš, to hoće iz inata. Živela je s njim pet-šest meseci, u početku nismo imali kontakt, na sve načine sam pokušala da sprečim da budu zajedno, ali nije htela da me sluša. Bilo mi je žao, pa sam odlazila i rešavala njihove probleme - priča Angelina.

- Nisam pričala s njom zbog dečka, posle sam čula da se svađaju, maltretiraju, da su se tukli, bili su oboje modri, a mene su zvali da rešavam njihove probleme. Išli smo na sve preglede, nije postojala trudnoća, čekala je BETA nalaz i bio je negativan, što niko ne može da veruje. Svi su mi rekli da ne postoji trudnoća. A onda sam je odvela kod ginekologa, koji je rekao da je trudna peti mesec.

Autor: pink.rs