Nije ih štedela!

Javni rat između Kulića i Ivana Marinkovića ne jenjava! Marinković je u sinoćnjem "Pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem" otkrio svoju stranu priče u odnosu sa Miljanom, ona je u domaćim medijima njega nazvala lažovom i tom prilikom izjavila da on nije otac njenog deteta. Miljana je rekla da Ivana gleda kao donora sperme i da je Željku kao otac zavedena NN osoba. Ona je pored toga odgovorila Jeleni Ilić, Ivanovoj devojci na jučerašnji intervju koji je dala za Pink.rs, a onda je usledio Jelenin šok odgovor.

- Šokirana sam da neko ko je proveo pola života u psihijatrijskoj ustanovi nekoga naziva ludim?! Da neko ko sahranjuje živog coveka na groblju jer ju je ostavio, i snima sve to, da neko ko abortira nekoliko puta godišnje bez imalo savesti, dok joj roditelji aplaudiraju. Ona je bankomat sopstvenim roditeljima i umesto u ustanovi za lečenje, pošalju je da smanji zeludac i smrša da bi nastavila… Da ne pričam o tome da tuče ljude štiklama u svakoj sezoni, vrši nuždu gde god stigne i na kraju juri za muškarcima i plaća ih za usluge,pa se u pauzi seti da je majka??? Tuče se i vređa sa sopstvenom majkom na televiziji?? Javnost je nažalost teši kako je super,jer donosi gledanost i klikove, ali oni su porodica bez savesti, a mnogo su opomena imali u poslednje vreme da nešto ne rade dobro. To ih izgleda nije nateralo da se opamete. Zakon postoji i DNK analiza i sve moze da se dokaže. Zakon i drzava su to regulisali, a ne Kulići - rekla je Jelena za Pink.rs, a povodom ove njene izjave za naš portal se oglasila Miljanina majka Marija.

Šta je gore, makaze ili štikla, stolica u glavu ili šolja u glavu? O Željku Kuliću zakon reguliše Marija Kulić. Leskovčanka neka brine o potomstvu, a ne o liku i delu Kulić Miljane. Ja i tužim i sudim i presuđujem i pomilujem. Seljančuri je dosadno, pa jede g - poručila je Marija Kulić za Pink.rs.

Autor: M.K.