DARKO SE ZBOG DUGOVA KRIJE U STANU BRATA NOVE DEVOJKE?! Isplivali šokantni razlozi Lazićevog misterioznog nestanka, majka Branka ZAPOMAŽE na SAV GLAS!

Skandal!

Darko Lazić od prošle subote kao da je u zemlju propao!

Nakon što se saznalo da je pevač prošle subote trebalo da sa svojim kolegama Stefanom Đurićem Rastom i Reljom Popovićem održi nastup u švedskom gradu Norćepingu, na kom se on nije pojavio, niko od njegovih saradnika ne zna šta se s njim desilo i zbog čega se odlučio na ovaj korak.

Folkeru je za ovaj nastup unapred isplaćen avans, i to u iznosu od 3.000 evra, a kad se saberu svi troškovi, ukupna svota popela se na 6.000 evra. Zbog ove ispale besni organizatori zahtevaju od njegovog menadžmenta da im vrati sav novac. Ipak, kako se saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskog Laziću, on se navodno od svih sakrio, i to uz pomoć svoje nove devojke Katarine, koja se na dan misterioznog nestanka takođe nikom nije javljala na telefon.

Prema saznanjima domaćih medija, pevač se navodno od vikenda nalazi u Ugrinovcima, i to kod brata svoje devojke.

- Darko je odlučio da ne ode na aerodrom i da nikome ne odgovara na pozive i poruke. On je uz pomoć svoje devojke i na njen nagovor otišao pravo za Ugrinovce, gde živi njen brat. Tu je odlučio da se skloni od svih. Bukvalno se nikome nije javljao na telefonske pozive i poruke. Bili su mu potrebni samoća i mir da o svemu razmisli - o karijeri, poslu, životu... Tu ga niko nije smarao, prijala mu je totalna izolacija od svih i svega. Katarini je rekao da nikome ne govori gde je. Nije se oglašavao ni na društvenim mrežama, čak se ni rođenoj majci nije javljao. Branka je, jadna, pretrnula od straha i brige za sinom - započinje priču izvor, pa dodaje:

- Kad mu se posle četiri-pet dana sve malo sleglo, Darko se, navodno, javio jednom prijatelju i rekao mu da mu se sve smučilo, ali i gde se nalazi. Ispričao mu je da će tu biti još neko vreme, dok razmisli šta će i kako će dalje. Zamolio ga je da ništa ne govori nikome i dodao da će se oglasiti i progovoriti o svemu kad bude bio potpuno spreman - završava izvor.

Darkova majka Branka, kaže da i dalje ništa ne zna o sinu od dana njegovog misterioznog nestanka.

Ne znam ništa. Ne javlja mi se već nekoliko dana. Možda mu se nešto desilo sa telefonom. Nadam se samo da je dobro i da će sve probleme rešiti. Mnogo se brinem. Samo da mu čujem glas. Očajna sam. Pomoći ću mu, šta god da treba, samo da je živ i zdrav. Niko ni od njegovih drugara ništa ne zna. Ovo se dosad nikad nije dešavalo - rekla nam je zabrinuta Branka.

Autor: P.R.