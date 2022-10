SVE ZA NJEGOV POTPUNI UGOĐAJ! Prija otkrila šta sve priprema za svog muža Filipa, to po maminom receptu! Kad je on u pitanju, ništa joj ne pada teško!

To je ljubav!

Pevačica Aleksandra Prijović između brojnih nastupa ovog leta odmarala je sa stilom, na jahti Živojinovića, gde su joj svi ugađali. Obukla se potpuno morski i bez grama šminke pa kroz smeh pričala kako je Filipu spremala delikatese:

- Ja sam probala par puta, napravila sam punjene papike, po maminom receptu. Naravno, bile smo na kameri sve vreme. Ali, kad sam spremila bilo je isto kao da je ona. Pa onda volim bakinu picu, neku domaću koju mi ona pravi ceo život, pa sam i to naučila. Tako da, par jela sam naučila, ali me to generalno ne interesuje.

Inače, Prijovićka je nedavno otkrila da je posle porođaja izgubila čak 23 kilograma, kao i da joj se dešavalo da umesto večere pije pivo.

