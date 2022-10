OVO JE RAZLOG ŠTO SE TEA TAIROVIĆ NAŠLA U PRITVORU?! Pevačicin menadžer se oglasio posle njenog hapšenja u Nemačkoj!

Šok za šokom!

Pevačicu Teu Tairović finansijska inspekcija privela je na aerodromu u Nemačkoj i ona se još nalazi u pritvoru. Posle pisanja medija da je zbog finansija zadržana i ispitivana, oglasio se za medije njen menadžer Nikola Bridžis.

- Siguran sam da nije uhapšena zbog finansija. Prema informacijama od ljudi koje su sa Teom tamo, zadržana je jer je prekoračila dužinu boravka u Šengenskoj zoni. Dobio sam neke članke da se radi o finansijama, to znam da nije istina, jer sam se čuo i sa gazdom lokala u kojem je nastupala. Svi znate kako funkcioniše to sa ugovorima koje pevaći potpisuju zbog nastupa u inostranstu. Tea je veoma tražena, i skoro su svi njeni nastupi u zoni Šengena pa je verovatno tu došlo do problema. Ona bi sa našim papirima smela 90 dana da provede u zemljama koje spadaju u Šengej zoni, a to su sve zemlje Evropske unije, pa i Švajcarska. Uskoro očekujemo da je puste, pa ćemo znati detalje informacije - rekao je Nikola Bridžis, menadžer Tee Tairović.

Autor: N.Ž.