Ispovest učesnice "Zadruge" Maje Kovačević o nestaloj sestri Marijani Seifert, za koju smatra da više nije među živima, rasplakala je Balkan.

Ona je prvi put pred kamerama otvorila dušu o nestanku sestre Marijane, nekadašnje rijaliti zvezde, koja se nikada nije oporavila od medijskoj linča koji je doživljavala zbog javne preljube sa muškarcem za kog se posle udala. Maja je plakala dok je u "Zadruzi" govorila o razlozima zbog kojih misli da joj je sestra mrtva, iako telo nikada nije pronađeno, a njena drugarica Katarina za Pink.rs govori koliko je Kovačevićka teško podnela porodičnu tragediju.

Marijana od tada nije baš stabilno. Bila je dosta osetljiva nakon toga sa Nemešem, nikako se nije mogla izdići iz problema. Maja mi se poverila, Marijana je htela već par puta da se baci sa zgrade. Ovo je tragedija teška, ima malo dete... Maja je ovo jako teško podnela - priča Katarina za Pink.rs i otkriva da je u jednom trenutku i sama Maja pomišljala na najgore.

Maja je pila antidepresive, pila je alkohol, teško joj je jako bilo... Izgubiti sestru, zamislite kakav je to osećaj, ja to ne bih preživela. Ja ne znam kako se ona sada može smejati, divim joj se kao osobi, zaista. Maja je takođe bila na rubu... Da ne pričam čega, razmišljala je i ona da digne ruku na sebe. Od tog rijalitija, odnos tih sestara je bio poljuljan, svaka je bila na nekoj drugoj strani. Maja je srčana, ne može sakriti emocije, bilo je od besa, plača, suza, vrištanja i svega, dok se čovek ne pomiri sa tim. Rekla mi je da oseća da joj sestra više nije živa. Maja nije ni sad dobro, što se toga tiče, ali skriva. Potisnula je nekako, smeje se, ali vidi se ta tuga u njenim očima - priča Katarina.

Podsetimo, Maja se sinoć u emisiji "Pretres nedelje" prisetila trenutka kada je prijavljen nestanak njene sestre Marijane.

- Tog jutra, došla je policija i rekla da je na mostu nešto nađeno. Mene samo ovo lomi, ništa me neće ovde slomiti, samo ovo. Moram vam reći, kad je nestala, u prvi mah su svi govorili ružne stvari o njoj. Ja sam odmah imala osećaj. Cigaretu koju nije vadila iz ruke, nije ponela sa sobom, po tome sam bila sigurna da nije otišla da ode. Znala sam. To je reka, kišna noć, roniocu tražili, ali nisu je našli. Potajno smo se nadali. Ali u jednom momentu, pomišljali smo na svašta, da je ubijena, ma svašta. Kada ne znate ništa, onda mislite na sve. Moja mama svaki dan plače od 00-24 .Ona ne spava. Ali, dobila sam svu podršku od njih da dođem ovde, da ispričam sve, da bar nekome bude lekcija. Meni jeste teško pričati o tome, ali mi je bolno - govorila je Maja.

- Ne želim da blatim policiju. Jedan dan tražiti, ili više. Nije tu mnogo truda uloženo bilo. Ne možeš tražiti u nekom kratkom vremenskom periodu. Moji su vernici, njih ne zanimaju ni čarobnjaci ni vilenjaci. Ali kada dođete u takvu očajnu situaciju. Moj otac je otišao kod čoveka koji zaista mnogo zna u nadi da može da vidi, da nam pomogne. On je neko ko je govorio stvari samo koje smo mi samo kao porodica znali. To je bila neka sigurnost da on zna priču. Rekao je da joj niko ništa nije uradio, ona se sama ubila, skočila je sa mosta. Rekao je i lokaciju gde se nalazila i da to treba ići 20 kilometara nizvodno i da je telo za nešto zapelo. Rekao je da garantuje i da će finansirati svu potragu. To je najnovija informacija, deset dana pre nego što sam ušla sam to saznala. Zvuči nenormalno, ali mojima je na neki način malo lakše. Svesni su bili da je imala problema i da je sama sebi nešto napravila. Mi samo želimo da je nađemo i da je sahranimo kako treba. Volela bih da ljudi nauče nešto i kakve god probleme da imaju, da nikada ništa ovako ne urade - ispričala je ona.

Autor: D.T.