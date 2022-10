Nema kraja drami!

Osman Karić, otac nekadašnjeg zadrugara Stefana Karića, rešio je da prestane sa prozivkama na račun nesuđene snajke Jovane Ljubsavljević, ali ju je tim povodom ponovo "počastio" uvredama.

- Provalio sam da kada neko nestaje sa javne scene ili želi u "Zadrugu" kači se za mene da bi portali pisali o njemu. Ne očekujte više ratove sa mnom jer ćete izgubiti unapred. Izlazim iz igre - poručio je putem društvenih mreža Osman.

Iako Karić nije eksplicitno spomenuo Jovanu, mnogi su upravo nju prepoznali u njegovim rečima budući da je u dve prethodne objave prozivao upravo Ljubisavljevićevu zbog toga što je zadržala automobil koji joj je on kupio dok je bila u srećnoj vezi sa njegovim sinom Stefanom.

- Zla maćeha i lud otac u kupovini auta tadašnjoj snajki - napisao je tada Osman.

Nakon ovih prozivki voditeljka je ponovo na svom Instagram nalogu podelila fotografiju spornog automobila, time pokazujući da ne haje za Karićeve reči.

- Zabole me za vezu ili romansu, šta god da je. Bolje da se desilo odmah nego sutra u braku. Sve što sam objavio danas bilo je posvećeno fanovima, a našim hejterima, koji izgleda ne mogu da prežive Stefana, a samim tim i mene kao njegovog oca i Kristinu, koja mu jeste sve sem "zle maćehe" - dodao je Osman.

Podsetimo, Karić je i ranije nagoveštavao da je Jovana navodno varala njegovog sina Stefana sa menadžerom Bogdanom Srejovićem, kao i da su se gostili na njegov račun.

- Divan su par. U tome je stvar. Sad hejteri znate informaciju iz prve ruke. Poslednje veče kad Stefan reče da je kraj. Sedeli su u separeu, u ćošku je kutak, a Cecin bivši preko puta. Gledali se i smešili, flertovali, pa su i grešili. To veče se na Instagramu zapratili, bilo im je lepo, ni račun nisu platili. Stefan plaća... Da nije njega, ne bi imali ni gaća. Stefana su hejteri optužili, za to vreme njih se dvoje u tajnosti družili. Stefan jedva osta živ, sada znate da on nije ništa kriv. Mačak imaš lepu macu, lepe zube, konjsku facu. Izvini, po čemu si poznat? Izvini, nisam te prepoznao, Cecin bivši kažeš, ahaa - napisao je pre nekoliko nedelja na društvenim mrežama Osman.

Autor: M.K.