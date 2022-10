'KAD SE OPORAVIM, OBELODANIĆU SA KAKVIM SAM ČOVEKOM BILA' Marija Bulat u SUZAMA nakon što se Marko iselio: Maltretiraju mi ĆERKU, mene su razapeli!

Drama ne prestaje!

Nakon informacije da se pevač Marko Bulat iselio iz porodičnog stana, njegova supruga Marija se oglasila i potvrdila istu, nakon čega je kroz suze otkrila da strahuje da će joj muž oduzeti decu. Uplakana Marija je za Telegraf otkrila da Bulata nije videla već dva dana, ali da ima informaciju da se iselio iz stana koji je u njenom vlasništvu.

- Upravo sam zvala policiju kako bih prijavila da mi ćerku maltretiraju ispred ulaza. Ovo je katastrofa, ne mogu u svoj stan da uđem. Dobila sam informaciju da se iselio, ali ga nisam videla već dva dana. I treba da ide u svojih 30 kvadrata - rekla je Bulatova supruga.

Ona je dodala da su je najviše pogodile pevačeve reči, a posebno uvreda da je "duševni bolesnik" te da strahuje da Bulat može da joj oduzme decu.

- I da sam duševnih bolesnik, majka sam njegove dece. I sve je moguće, pa čak i da mi odvede decu, sad su deca sa mnom. Kada se psihički oporavim obleodaniću s kim sam bila i kakav je to čovek. Razapeli su me zbog njega, ovo što on meni radi je katastrofa - rekla je Marija kroz suze.

Podsetimo, pevač Marko Bulat i njegova supruga Marija Bulat juče su oboje završili u policijskim stanicama zbog nasilja u porodici.

Autor: M.K.