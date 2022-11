LJUBAV POČELI U 'ZADRUZI', VARALI SE I TUKLI! Nadežda otvorila dušu o čarkama u braku s Tomom, evo kad dobije NERVNI SLOM zbog njega!

Iskrena!

Pevačica Nadežda Biljić i maneken Toma Panić često bili predmet medija zbog turbulentne veze kako u rijalitiju, tako i van njega. Nakon brojnih čarki, svada i nasilja usledilo je pomirenje i rođenje sina Longa. Sada deluje da je sve u redu.

- Uvek ima tih bračnih čarki. Recimo, normalna stvar kod svake žene je da sklonim stvari ili prethodnih nekoliko sati ribam kuću, a on dođe obuven i naravno da dobijem nervni slom tada. Ali opet kažem, to su sve bračne čarke. Nije baš skroz savršena bračna luka, ali težimo ka tome - kaže pevačica i dodaje da oko sina Longa nema dogovora ko će šta da uradi.

Tu nema podele posla, sve radimo zajedno.

Toma od nedavno prati Nadeždu na nastupima i postao je njen menadžer.

- Izuzetno mi to znači iskreno. Naravno, koliko znači toliko ima i mana. Na primer, umesto da pričamo o nekim lepim stvarima i da se volimo, mi pričamo o poslu. Konačno mogu malo mozak da odmorim, jer dok mi nije bio partner u poslu bilo mi je naporno. Moje je sada samo da stanem na binu i radim ono što najbolje umem, a za sve ostalo imam svog supruga.

Nadežda i Toma su nekoliko puta u različitim rijaliti programima, a pevačica kaže da takav sadržaj više i ne prati.

- Ne znam ni ko je ušao, ni šta se dešava, a ni ne želim da pratim. Oduzima mi vreme i energiju. Poenta je da gradim karijeru kao pevačica, a ne bivša rijaliti učesnica. Hvala njima na toj prilici, ali meni ta reklama više nije potrebna jer me vuče dole - smatra Nadežda, koja se ne stidi što je učestvovala u rijalitijima.

- Pa, nije me sramota. To je prosto lekcija u životu koju sam morala da prođem. Naučila sam da poštujem sebe i da se borim za sebe. Svi mi pravimo greške u životu i to je normalan proces. Meni je bitno da uskoro ulazim u studio i počinjem da snimam projekte - zaključuje Nadežda Biljić.

Autor: P.R.