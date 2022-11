Kad bi ovo mogli da vide, nastao bi haos!

Zadrugari već danima unazad polemišu o tome da li je Milica Veselinović pravi prijatelj Aleks Nikolić. Veselinovićeva se danas poverila Jovani Tomić Matoroj o tome da ipak štiti Nikolićevu u nečemu i da je guši to što ispada da nije dobar prijatelj, a kako ona tvrdi, to zapravo jeste.

Ovim povodom, kontaktirali smo bivši zadrugarku Erminu Pašović, koja je za naš portal, bez dlake na jeziku, dala svoj sud o prijateljstvu Milice i Aleks.

Ma kakvo crno prijateljstvo…Milica je jedna od najpokvarenijih osoba koje sam videla, ali to za mene nije toliko šokantno. Kao što je činjenica da je ona devojčica sa samo 18 godina i da u tim godinama poseduje toliku kvarnoću, podmuklost i zlu crtu. Ona rođenoj majci nije prijatelj, a ne Aleks - rekla je Ermina.

Takođe, portal Pink.rs došao je u posed poruka koje je Uroš Ćertić poslao Aleks, tj. stavio ih u paklu cigareta, koju je ona pronašla i odmah se požalila zadrugarima. Ermina nije mogla da ostane imuna, te je prokomentarisala i Ćertića.

- A Uroš...Jao, Bože, kad sam čula njegovo izlaganje sinoć: "Ja da nisam hteo da me uhvate, ne bi me niko uhvatio…banke, pištolje i bakraši…". Vidi se da taj bednik živi u filmovima i serijama, utripovao se da je Majkl Skolfild iz serije "Prison break". Prodaje tamo muda za bubrege. Naravno da to može, ali samo debilima kao što je on - zaključila je Ermina za Pink.rs

