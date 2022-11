Otvorila dušu i o odnosu sa bivšim mužem!

Voditeljka jutarnjeg programa televizije Pink Jovana Jeremić u segmentu emisije ''Premijera - Vikend specijal'' - ''Premijerni ručak'' pokazaka se kao izuzetna domaćica, a dok je pripremala ručak - piletinu sa grilovanim povrćem, ona je govorila o svom privatnom životu. Na početku ona je otkrila da je izvrsna domaćica, a onda je progovorila o odnosu sa bivšim mužem Vojislavom Miloševićem.

- Ja sam naučila da spremam sve u kafani, ja sam odrasla u kafani kod mojih roditelja i to je potpuno normalno. Ja znam sve da spremim, ali neću. Imama takav život, sebi sam omogućila da ne moram da kuvam. Lea voli da jede sve nezdravo, pljeskavicu, picu... Ali jede i boraniju, ja odlično pravim gibanicu, pite, sve to znam... Lea sve jede što ja spremim. Voja mi dosta pomaže. On je uzima vikendima, ali tu sam ja glavna priča. Voja mi pomaže da vikendima pričuva dete. Sve radimo u dogovoru. Razvela sam se na najbolji mogući način. Daj bože da se svi razvedu kao ja - rekla je Jovana, a onda progovorila i o odnosu Severine Kojić sa Milanom Popovićem.

- Kakva god da je, u celoj to priči Sverina je majka i treba biti obazriv kako se istupa u javnosti kad je ona u pitanju. Severina je pogrešila što je terala inat i što se sa Milanom nije dogovarala, jer je on čovek s kojim možeš da se dogovoriš. On je pogrešio što je išpao po medijima i šričao neke stvari. Pogrešili su oboje, a u celoj priči najviše krivim Kojića, koji se slizao s ovim. To je tako miševski i odvratno. To govori o njemu, to je alarm za sve žene da ne budu sa takvim muškarcem - ističe Jeremićeva i otkriva čime je ona osvajala muškarce.

- Ja sam muškarce osvajala svojim šarmom, intelektom i preko kreveta, tu sam nenad*ebiva. Opet će tata da reaguje. Kažu ne treba se hvaliti time, ali ja sam svetska žena, volim da vodim ljubav s muškarcem koji mi znači i da pričam s njim. Osvajala sam na šarm i iskrenost, ja ne lažem muškarce, kažem im kako stvari stoje. Meni ne treba neko ko ne može da isprati ono što ja jesam. Ako ne može da isprati to neće biti srećan pored mene, jer ću da mu anbijam komplekse. To nije iskren odnos, ja sam sve u životu sebi obezbedila i ja hoću frajera koji ima više od mene, to je normalno. Ja sanjam o tome da me muškarac zbrine. Ja sam sve stekla sama, ali lepo je to kad muškarac hoće ženu da obezbedi, ja nisam još doživela da mi neki muškarac nešto kupi. Oženjenih imam na lageru. Moj tata je bio opasan, moja majka je sačuvala našu kuću. Sa njom sam sve prošla. I ja sam grešila kao devojka, neću da lažem. Imala sam jednu grešku u životu, to je bolno, ali naučiš iz svojih iskustava. Mene moćni muškarci obožavaju, ali stvar je što mene moćni i oženjeni ne zanimaju, mogu samo da se družim sa njima. Neću da im budem švalerka. Malo ima u Srbiji oženjenih, a slobodnih, ali ima ih u inostranstvu - otkriva Jovana.

