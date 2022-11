ZAKUCALI ZA KRAJ! ''Južni tok'' zatresao binu, žiri OSTAO BEZ DAHA: Bili ste fantastični, autorska pesma je bila odlična!

Oduševili i publiku, a i žiri!

Šesti i poslednji bend koji se večeras predstavio žiriju i publici bio je ''Južni tok''. Oni su izveli svoju autorsku pesmu ''Ne, ne idi'' na kojoj su radili sedam dana, kao i obradu pesama ''All about the base'' i ''Sweet child of mine''. Članovi žirija koji čine: Bebi Dol, Srđan Žika Todorović, Sajsi MC, Kiki Lesendrić i Nikola Jovanović prokomentarisali su njihov večerašnji nastup.

- Zanimljivo, neću o kaverima da pričam. Bend lepo svira, smeta mi što engleski izgovor nije taj. Puna energije, obećava. Sviđa mi se pristup - rekao je Kiki Lesendrić.

- Zvučali ste fenomenalno, sve je bilo super, oduševili ste me! Izgovor nije bio sjajan, ali ste to nadometili svojom harizmom. Fantastični ste bili, onda smo to sredili i kul. Autorska pesma je odlična... Toliko sam bila kod prve pesme da toliko nisam bila fokusirana na treću pesmu - rekla je Sajsi MC.

- Ovaj čovek je falširao. Bon Džovi je falširao ceo koncert. Očigledno se vidi da voliš Alena Islamovića i Deep Purple - rekao je Žika Todorović.

- Vaša autorska pesma mi je držala pažnju od početka do kraja! Ja sam pokušavao da skontam, ali sam došao do tog nekog zaključka. Meni je to toliko bitnije. Dobra ocena za vas - rekao je Nikola Jovanović.

- Vi ste mi zvučali kao prvi bend koji ima identitet, tako da za mene je to nešto jako važno. U tom smislu navijam i umem da razumem - rekla je Bebi Dol.

