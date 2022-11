Sve ostavili bez daha!

Večeras su i publika i žiri uživali u nastupima šest bendova koji se bore za pobedu u rijalitiju ''Prvi bend Srbije''. Šest bendova: ''Deža Vu'', ''Pokvareno ćebe'', ''Retardersi'', ''Primal'', ''Stranger things'' i ''Južni tok'' predstavili su se svojim autorskim pesmama na kojima su radili nedelju dana, kao i kaverima popularnih hitova, pretežno rok muzike.

Pobednički bend ove večeri, koji je prikupio najveći broj glasova i najviše simpatija žirija, je ''Južni tok''. Oni su izveli svoju autorsku pesmu ''Ne, ne idi'' na kojoj su radili sedam dana, kao i obradu pesama ''All about the base'' i ''Sweet child of mine'', a kakvi su bili komentari žirija na njihov nastup, pogledajte na linku ispod:

Projekat na kojem je Željko Mitrović radio deset godina, ima za cilj da afirmiše mlade umetnike i promoviše kvalitetan zvuk, ali i da sve talentovane mlade ljude podstakne da se vrate pop i rok muzici, ali i nekada popularnom sviranju u garažama. Ono što će dodatno popularizovati ovaj projekat jeste interaktivnost - gledaoci će putem kreiranja naloga na sajtu InstaTV.rs moći da glasaju za svoje omiljene takmičare i utiču na ishod takmičenja, ali i da prate program Insta TV-a. Prva sezona talent šou programa „Prvi bendi Srbije“ trajaće četiri meseca, u okviru kojih će 36 muzičara, pevača i plesača svake nedelje formirati šest bendova od po šest članova, i imati radionice, probe i nastupe. Takmičari imaju i mentore koji će im pomagati u pripremi nastupa, a za sve učesnike obezbeđeni su najsavremeniji muzički instrumenti koji će im biti na raspolaganju. Svih sedam dana spremali su se za šou, kada će pred publikom svirati i cover i autorsku pesmu, za koju će se glasati, a bend sa najboljim rezultatima biće nedeljni pobednik.

Autor: M.K.