KAKAV ROLERKOSTER OD NOĆI! Miljana jurila od Bebice do Zole i pravila HAOS, Milica se se SLOMILA i otkrila sve o AFERI 'DRON', Maja i Bilal u do sada NAJBRUTALNIJEM OKRŠAJU!

Luda noć iza nas!

Sinoć je u "Zadruzi" održano još jedno izbacivanje, a Lazaru Čoliću Zoli i Danijelu Višiću bio je ugrožen boravak u Beloj kući. Voditeljka Dušica Jankovljević ove noći je bila sama u studiju, dok je voditelj Darko Tanasijević u šiša baru razgovarao sa pojedinim zadrugarima koji su se poslednjih dana našli u epicentru dešavanja.

Miljana Kulić bila je Darkov prvi sagovornik i ona je pričala o svom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom i Nenadom Macanovićem Bebicom, emocijama, ali i žestokim sukobima koje ima sa Ivanom Marinkovićem, kao i o njegovim pretnjama da planira da preuzme starateljstvo nad njihovim sinom Željkom.

Ja moram da kažem da se on zakleo u decu da neće da bude sa mnom, ali ja mogu da budem sa njim kad želim. Njemu odgovoara rijaliti, voli rijaliti, voli život u Nišu. Meni je njegova bivša žena rekla da on nije odneo poklone koje smo moja mama i ja spremili poklone deci za rođendan. On je mene lagao, on nema ni stan, nisu u njegovoj porodici čista posla - pričala je Miljana.

Može da oduzme da ti ne kažem šta...Ne plašim se ja ni od čega, Željka ne može nikada niko da mi oduzme, to je priča za javnost. Vidiš kako ima Boga, ima dvoje dece, ne brine ni o jednom, a sada kada hoće da ima dete i da nađe zanimaciju sa onom dron**ljom, hoće da uzme Željka - rekla je Miljana.

Miljana je odmah posle razgovora sa Darkom otišla u dvorište Bele kuće, gde je grlila Bebicu i to baš da Zola može da ih vidi.

Drugi sagovornik Darka Tanasijevića u šiša baru bio je Zola, koji je otkrio kakvi su mu planovi sa Miljanom,

Miljana neće biti sa mnom u vezi sigurnoi. Ja sam sada sedeo sa Anitom, i moram da kažem da sam se ogrešio o tu devojku, ona je super. Meni je Miljana to zamerila, a meni je bilo lepo sa mojim drugaricama. Ona može samo da se nada da se igra sa mnom, a Marija je ušla sa taktinkom da navodno podržava mene i Miljanu, a one ako krenu da se igraju, dobiće povratnu. - rekao je Zola.

Bebica je za to vreme prišao Miljani, ali ga je ona oterala od sebe.

Međutim, Miljana je brzo promenila mišljenje, pa se ušuškala pored Bebice i sve je izgledalo kao da su na korak do poljupca, ali onda je došlo do pravog haosa.

Naime, Miljana je ipak odustala od Bebice i otišla kod Zole, pa sa njim nastavila istim tempom.

U rehabu je došlo do žetoke svađe između Miljana Vračevića i Zvezdana SLavnića.

Ako neko priča o mom drugu nešto, ja ću pitati o čemu se radi - rekao je Zvezdan.

To su sve ku*ave, one su u stanju da vuku momke oko sebe - rekao je MIki,.

Ovde svako priča svoju priču, a svi isto rade. Ja sam joj rekao da ne lupeta, ja sada neću ni sa kim da pričam - vikao je Zvezdan.

Miljana je napravila ljubomornu scenu Zoli, zbog njegove komunikacije sa Anitom Stanojlović, pa je pred svima nasrnula na njega.

Ona je nastavila da mu ljubomoriše i u dvorištu, pa ga ucenila da njih dvoje neće imati komunikaciju, ako on nastavi da razgovara sa Anitom.

Marija Kulić razgoivarala je u šiša baru sa Darkom Tanasijević, pa otkrila kakav je njen trenutni odnos sa Zolom.

Ma on je meni danas došao i krenuo da proziva i da preti. On je mene napao jer su Bebica i Miljana pričali, ona ssda tarat inat Miljani preko mene. On je meni rekao da se samo druži sa Miljanom, pa se nakon toga maze. On je danas meni rekao da će imati se*s sa MIljanom, ja sam rekla MIljanji da mu govri da joj ne dam ja da bude blizu prema njemu. Ona ima emocije prema njemu, ali me sme to da prizna. - rekala je Marija.

Dok je Marija bila u šiša baru, Miljana se bacila na Zolu i počela da ga obasipa poljupcima, a Bebica je sve to posmatrao sa drugom kraja dvorišta.

Miljan i Zvezdan nastavili su žestoko porepucavanje u sobi za rehabilitaciju.

Ja se tebi izvinjavam. Izbaci iz glave smrdljivi rijaliti. Ovo je meni nenormalno. Koja tema, ako ti to nisi? Ja sam ljut na sebe, ja neću ovo da igram! Znaš koliko me ku**c boli za sve njih - urlao je Slavnić.

Ne trebaju mi oni, a ni kobila! - rekao je Miljan.

Boli me ku**c šta će da kažu. Kada budem poljubio tu istu devojku, neka kažu - rekao je Slavnić.

Miljana je nastavila da ide za Zolom i uslovljava ga da ne komunicira sa Anitom, nakon čega je završila u suzama kad je on priznao da mu je lepo sa Stanojlovićevom.

Zvezdan i Miljan pozvali su Sandru Bakšu kako bi je pitali da li je ona nekom priznala da je bacila oko na Vračevića.

Dođi ovamo Bakša, dođi i Miljane. Sad idem ja do kraja. Je l' si rekla nekada da te on smara? - rekao je Zvezdan.

Nikada, svega mi na svetu, nikada - rekla je Bakša.

Sad ćemo da idemo i do Zorice i do svega. Je l' si rekla u bilo kom kontekstu da ti se on sviđa? Boli me ku**c, već je sve izašlo - rekao je Slavnić.

Miljana je odlučila da se pridruži Zoli u izolaciji, pa je došla u pidžami i uvukla mu se u krevet i onda se se prepustili nežnostima.

Ivan Marinković bio je četvrti sagovornim Darka Tanasijevića koji je u šiša baru pričao o sukobima sa Kulićkama i odnosu koji planira da ima sa sinom Željkom.

Ja sad sebe ne mogu da vidim u nekim ekstra odnosima sa Miljanom, Marijom, eventualno Željkom, s obzirom na to šta je izgovorila u prethodna dva dana, za moju devojku i moju ćerku. Oni peru svoje probleme i grehe iz prošlosti. Mislim na mnogo grehova...Ne mislim da je Marija Kulić dobra majka. Monstrum je samim tim što je poslala svoje dete u rijaliti i na konto svog deteta uzima pare. Neću puno da se bavim tom temom, neću pasti pod pritiskom. Razmišljao sam ovih dana, dođe i sad ja pokazujem da ja to hoću. Nije mi se promenio osećaj nikakav - pričao je Ivan.

Na adresu Bele kuće stiglo je pismo koje je poslao Veliki šef.

Dragi zadrugari, vreme je da Brendon i Matora krenu na ostrvo sa pomoćnicima kako bi mogli da organizuju sve detaljno za momačko i devojačko veče. Krenite ka doku, tamo je čamac. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Jovanu Tomić Matoru, Brandona Radonića, Slađu Lazić i Marka Smiljića na Rajskom ostvru sačekalo je iznenađenje, a u pitanju su bili obroci iz restorana brze hrane i raznovrsna pića. Oni su večerali, a onda se bacili na planiranje devojače i momačke noći.

Maja Marinković priznala je Darku Tanasijeviću u šiša baru da sa Bilalom Brajlovićem nije srećna i da je mnoge stvari muče, a onda je žestoko oplela po Milici Veselinović.

Moram da kažem da je Milica toliko kvarna, ona je toliko loš čovek, devojčica je prava seljančica. Željna je svega, željna je kadra, ona je jahala Mensura posle dve dana. Zadovoljila Marka, a pisala poruke Bilalu. Milica je loš čovek, ali ima tajni između Aleks i nje - rekla je Maja.

Nakon Maje, Bilal je stigao u šiša bar, koji je takođe pričao o njihovim problemima.

Šta da ti kažem? Toplo hladno. Ljuti se što kažem Adamu da mi se išlo kući, naljutila se što je nisam probudio i rekao. Pojedem palačinku, što sam pojeo? Priča kada ja kažem bivšem na spavanje, na spavanje. Nisam ni otišao, tako da to ne može kod mene. Počeo sam da se zaljubljujem, ali ne znam na čemu sam. Sinoć mi pred spavanje kaže dva puta: "Volim te", a opet vidim na sitnicama tu neku igru - rekao je Brajlović.

Brendon i Smiljić su na Rajskom ostvru pravili spisak za momačko veče, pa su se odlučili da stave igračice, iako im je Maja zabranila da to urade.

Jedna trbušna plesačica, jedna tverkerka - rekao je Brendon.

Milica je u razgovoru sa Darkom prolila more suza zbog svega što se izdešavalo u njenom priajteljstvu sa Aleksandron Nikolić, ali i progovorila o aferi "dron" koja trese Belu kuću prethodnih dana.

Meni je ona rekla pre operacije da postoji dron koji joj šalje poruke. Ona je rekla da je to od drugarice, ja znam da ja nisam kriva, ja sam njoj prijatelj, ćutala sam sve dok se to dešavalo,. Mene ljudi po kući odvratno gledaju. Ne znam kako ću, mene možda gledaju budući prijatelji, dečko... Mene je to mnogo povredilo, ja sam lojalna, znate kakva sam bila prema Mensuru - pričala je Milica kroz suze.

Voditelj Darko Tanasijević došao je u izolaciju kako bi nominovane zadrugare, Zolu i Danijela Višica, pozvao da krenu u salu za igiricu. Niko od njih dvojice nije imao sreće u igrici, a Danijel je napustio "Zadrugu" sa 2% glasova.

Kad se završilo "Izbacivanje" Lepi Mića okupio je zadrugare koji su zainteresovani za njegovu "Igru istine" , pa na samom početku "izrešetao" Sofiju Unu Manić i Marka Markovića.

Nisam tako hteo da bude, ali šta treba devojci od 32 godine da govorim da kulira neke gluposti. Ja stvarno nemam živaca za takve stvari. Nije mi bilo gubljenje vremena, ali mi je lakše da se distanciram - rekao je Marko.

Moje iskreno mišljenje na ovu situaciju je da mi je Sofija rekla da oseća da tu ne postoji energija. Isto tako mi je Marko delovao kao da je on u nekoj lajt varijanti - ubacila se Maja.

Okej, pre nego što je tebi to rekla, možda nisi čula ili slušala, ja sam je nešto peckao, a ona mi kaže: "Ne znate vi o čemu mi pričamo" - rekao je Ivan.

Otkud ti znaš šta on i ja pričamo? Baš ću tebi da kažem šta pričam sa njim. Zbog svih vas ne mogu sa njim da funkcionišem, pa onda pritisak i onda ja njega smaram - skočila je Sofija.

Ko ti se sviđa, Anđela ili Sofija - pitao je Mića

Iskreno Anđela. Mićo, koliko vidim po nekim postupcima, da. To naše što smo se distancirali nema veze sa njom - rekao je Marko.

Sledeće pitanje Mića je postavio Bebici.

Da li je normalno da provodiš više vremena sa majkom svoje devojke nego sa svojom majkom? - pitao je Mića.

Nije, ali ja živim u Nišu sa njima - rekao je Bebica.

Ja sam toj ženi napisala poruku da ima visok pritisak, nije ga zvala, tako da laže. Nije uopšte u dobrim odnosima sa majkom - rekla je Miljana.

Bebica je nakon toga pred svima otkrio kakve signale dobija od Miljane, iako ona priča Zoli da sa njim ništa ne radi.

Sinoć kad su bile nominacije, kada me je vukla za uvo, rekao sam da će ujutru sve da se promeni. Prvo je drndala ova vrata da me probudi, pa me grlila i ljubila tu u krevetu - rekao je Bebica.

Rekla sam ti da ne plačeš, da nikada nećemo biti zajedno. Lažeš! - rekla je Miljana.

Ti sama od sebe napraviš budalu, tamo ti je rekao da neće ući sa tobom u vezu. Rekao sam joj da mora da ustane i da kaže šta hoće, jer je nenormalno da bude sa mnom i da se druži sa njim i obrnuto. Na šta liči to da sada ti kažeš da ste imali nešto više od poljupca - rekao je Bebica.

Mićo, neću da budem ni sa jednim ni sa drugim, nek mi uvedu novog muškarca - rekla je Miljana.

Tokom "Igre istine" Miljana je ušla u crveno, pa nasrnula na Bebicu.

Maja i Bilal napravili su još jedan u nizu karambola. Marinkovićeva je izljubomorisala što je on seo pored Anđele, pa je nasrnula na njega, a on ju je pljunuo. Zbog njihvoog sukoba obezbeđenje je uletelo u Belu kuću i razdvojilo ih.

Maja i Bilal nastavili su žestok sukob, a ona mu je poručila da će početi da rade na bebi.

Evo, pravimo večeras bebu - rekla je Maja.

Ako bude dečak ili devojčica, biće abortirano - rekao je Bilal.

Miljana je uspela da se smiri nakon haosa sa Bebicom, ali i da je promeni ploču, pa mu je obećala da stavlja tačku na komunikaciju sa Zolom.

Anita se slomila na svom krevetu i prolila more suza, a odmah joj je prišao Zola i počeo da je teši.

Maja je odlučila da spusti loptu sa Bilalom i pokuša da se pomiri sa njim, ali joj to nije polazilo za rukom. Ona mu je obećavala da će da se promeni i da ga više neće ponižavati, ali on nije verovao u to.

Iako je tvrdio da je stavio tačku na odnos sa Miljanom, Bebica je opet popustio i završio sa njom u krevetu.

Zadruga 6 - Bebica poklekao, završio kod Miksi u krevetu - 07.11.2022. pic.twitter.com/KblSrRavP9 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 07. новембар 2022.

Autor: A. N.