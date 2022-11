Otvoreno!

Jedan od naših najuspešnijih mladih glumaca Miloš Biković, prošetao je crvenim tepihom povodom proslave "Gorkog lista" bez svoje lepše polovine, a kako kaže devojku Ivanu Malić ne krije od javnosti, već je stvar osećanja da li će se njih dvoje pojaviti zajedno na događaju.

To više zavisi do raspoloženja da li ćemo zajedno prošetati crvenim tepihom, nije do nekog stava, prema eksponiranju. Možda sledeći put budemo zajedno - rekao je on, a onda prokomentarisao koliko mu je izgled pomogao u karijeri.

- Izgled mi i pomaže i odmaže u karijeri. Može da vas ograniči da vas određuje za određeni tip uloga. Borio sam se da mi uloge budu različite, da me ne svrstavaju u šablon - zaključio je on, pa otkrio koliko je situacija u Rusiji uticala na njegov poslovni život, s obzirom da je on u toj zemlji velika zvezda.

- Na moju karijeru, rat u Risiji nije naročito uticao. Moj odnos prema Rusiji se ne menja prema tome kolika je količina rusofobije. On nije zasnovan na dnevno-političkim zbivanjima, već više na kulturološko-duhovnom nivou.

Na kraju razgovora glumac je prokomentarisao i aktuelna poskupljenja.

Poskupljenje na mene utiče kao na sve. I meni je poskupelo, nije ništa manje skupo nego drugima. Teško mi je kao i svima drugima. Ne trošim više kao što sam trošio, ali nije da sam nešto specijalno počeo da štedim, nego prosto, nemam veliko zadovoljstvo da idem u šoping. Večeras se tako namestilo, al to ne znači da nas na sledećem događaju nećete gledati zajedno - rekao je Biković, a onda se osvrnuo i na devojke iz Rusije i navode da su navalentnije od Srpkinja:

Ne znam šta bih rekao, ne mogu da znam koji su to napori, čudno mi ja da to komentarišem i gledam na takav način. Drago mi je da čujem da nekim devojkama prija moja energija, ali ne znam kako bih odgovorio - ističe Miloš Biković stidljivo za Pink.rs.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: P.R.