'SVI MOJI BIVŠI SU PROMAŠAJI!' Milica Pavlović iskreno o emotivnom životu, evo ZAŠTO JE SAMA!

Pevačica Milica Pavlović jedna je od najaktuelnijih ove godine, a u intervjuu za medije govorila je o uspehu albuma "Posesivna", ali i privatnom životu.

Imaš hit godine "Provereno". Koliko ti je teško da sa novim albumom, koji pripremaš, nadmašiš opet sebe, imaš li strah?

- Skromno mogu da kažem da "Provereno" nije samo hit godine, već da će ostati. Strah nemam. On samo parališe čoveka. Ne plašim se nikoga sem boga. Opet pravim konceptualni album, pravim nešto novo. Neću sigurno ponavljati nijedan vajb sa ovog albuma kao što mnoge moje kolege rade i idu na siguricu. To me je odvojilo od mnogih, jer sam se uvek trudila da prevaziđem sebe.

Da li uspevaš da spavaš i da se malo odmoriš? Koliko vidimo, ne staješ sa poslom.

- Ne, nisam spavala uopšte prošlu noć. Pravo sa aerodroma sam došla na probu. Njen tim je sve organizovao da proba bude u momentu kada sam ja sletela. Imala sam dva presedanja, otišla na probu, vratila se u stan, spremila se i došla ovde. Molim boga samo da zaspim večeras.

Da li se pojavio neki muškarac u tvom životu?

- Hmm.. Ajde, čekaćemo da se pojavi neko, pa ćemo pričati na tu temu.

Da li te se muškarci plaše ili ti prilaze?

- Napravićemo neku audiciju gde ćemo da stavimo frajere, pa ćeš sam videti kako se oni use*u ispred mene.

Šta sad misliš o svojim bivšim partnerima?

- Ja mogu samo o promašajima da ti pričam. Ništa pametno. Da ima nešto pametno, taj bi bio sa mnom. Svi muškarci koji mi se udvaraju teški su promašaj! A i moji bivši su svi bili neki promašaji (smeh). Svi su oni dobri momci i piju sad viski.

Šta želiš sebi u Novoj 2023. godini?

- Da su svi oko mene živi i zdravi. Još jednu seriju fenomenalnih koncerata kao što je bilo ove godine. Novi album. Imam velike planove.

Hoće li doći i do tog koncerta u Areni?

- Pričam tek kad dođe do toga. Neću sad.

Autor: pink.rs