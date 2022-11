PROPAO PRIVATNI BIZNIS! Verica Šerifović stavila KATANAC na poslastičarnicu, zbog jedne stvari sve je KRENULO PO ZLU

Verica Šerifović je više od četiri decenije na estradi, a važi za jednu od onih pevačica koje, kada zapevaju, ne možete a da ne pustite suzu, bilo da je od sreće ili od tuge.

Pevačica je u intervjuu otkrila da li planira da pokrene novi biznis, kao i da li bi volela da napiše pesmu za ćerkin naredni album.

Poznati ste kao izvrsna kuvarica, a zima je već na pragu. Jeste se opremili zimnicom?

- Pravo da vam kažem, nekada sam spremala razne stvari, sad za to više nema razloga. Toliko dobrih domaćih proizvoda ima da mogu Mari i sebi da kupim malo ajvara, krastavaca, na Zemunskoj pijaci ima i turšije i svega, tako da nema razloga gomilati. To je za nekog ko ima velike porodice ipak.

Često čujemo ovih dana u javnosti da će zima biti teška, je l' se plašite?

- Ne, iskrena da budem, zašto da imam strah. Kako bude drugima, tako će i meni. Sve je sad skuplje, ali tako je, kako je.

Je l' utiče poskupljenje i na vaš biznis, vi ste odavno otvorili poslastičarnicu, da li se mušterije ljute?

- Naravno da poskupljenje utiče na sve, ali ja sam svoju "Maraveru" zatvorila. Za vreme korone smo svi osetili krizu što se tiče tih malih preduzeća, pa je to, naravno, sačekalo i mene. Jednostavno se nije više isplatilo da se to drži. Nisam ja jedina, šta je, tu je.

Da li planirate možda nešto novo da otvorite, da se oprobate u nečemu drugačijem?

- Možda na proleće, ne znam. Sve zavisi od situacije. Verovatno bih opet otvorila poslastičarnicu, u tome stvarno uživam.

Da li je Marija nekada iskazivala želju da se bavi ugostiteljskim poslom ili je to rezervisano samo za vas?

- Ne, nju to ne zanima, ona je to prepustila meni. Zna da ja to jako volim. Njoj to nije potrebno, a meni da ne bude dosadno (smeh).

Je l' ima sada više nastupa kako se cela situacija sa koronom smirila?

- Bilo je posla, ali sada kako kreće zima, mislim da ga neće biti. Ja sam i proredila, a i dosta je, 40 godina već pevam. Izbegavam putovanja zato što nas pevače to više umori nego samo pevanje na nekom mestu. Dovoljno je, dosta je to, četiri decenije.

Marija se ne žali na nastupe i putovanja, a sprema i novi album. Da li ste možda razmišljali da baš vi napišete neku pesmu za nju?

- Što da ne! To je trenutak inspiracije, samo naleti od sebe i od Boga. Ne ide tako kod nas umetnika da samo sednemo i napišemo pesmu, ali ako se desi, možda i duet ponovo snimimo.

Bliže se praznici, hoćete li nastupati ili ne?

- Ništa posebno, za Božić nikad nisam radila i ne dam ni Mari da radi zato što je to naš najveći praznik koji poštujemo. Tada smo kod kuće. Koliko god da neko ponudi para - ne radimo, ne može da se zaradi novac za taj jedan dan za ceo život, a i neke stvari moraju da se ispoštuju.

