BRUTALNI SUKOBI OBELEŽILI NOĆ U ZADRUZI! Maja i Bilal u nikad ŽEŠĆEM, Neca zaratio sa Golubovićevom, Miljana Kulić se vratila Bebici!

Prethodna noć na velelepnom imanju bila je više nego turbulentna. Naime, od starta večeri desilo se mnogo sukoba, a tokom noći je došlo do brutalne rasprave između Bilala Brajlovića i Maje Marinković.

Anita Stanojlović i Zorica Marković su zaratile kao nikada, a u njihov sukob se umešala i Miljana Kulić kada je saznala da je Anita "bacila oko" na Lazara Čolića Zolu. Pljuštale su uvrede na sve strane, a MIljana se nije smirila dok je njena majka Marija nije reagovala.

Zorica je za to vreme najavila još veći haos Aniti, pa joj je stavila do znanja da će postati njena senka zbog koje će mlada zadrugarka "grebati na kapiju". Takođe došlo je do sukoba između Zorice i Bakše i afere da je Bakša zaljubljena u Miljana Vračevića.

U pušionici je došlo do razgovora između Marije Kulić i Zorice Marković. Marija je otkrila Zorici sve o odnosu Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića:

Zorice, bila sam kod kuće i gledala sam svojim očima. Zvezdan stane i gleda je, gleda pravo u nju, a ona baca pogled... Nije tu ništa konkretno. Kakvi da ona voli Dejana, to je ili dogovor... On je njen tip, Kristijan prošle godine, Car takve su mu priče... To su njeni tipovi, kakav Dejan. On ako je normalan video je ono što sam videla i ja. Oni su počeli da sede zajedno, tik ruka uz ruku, rame na rame. Juče stave naočare, drži on ruke, a ja ih gledam, ruka uz ruku, on kao i ona. On stavi naočare, stavi i ona, od drži ruke, a drži ih i ona. Pitala me je danas da li se nešto vidi napolju, ja sam rekla: "Ma jok". Ja sam sa slikom napolju došla ovde da se uverim. Da li Zvezdan hoće da pokaže njeno pravo lice i da je zavodi ili se i on zaljubio, a krije, to ne znam, ali ona 100% - rekla je Marija.

Ubrzo nakon toga je počela još jedna žurka na velelepnom imanju. Bilal Brajlović je zaratio sa Majom Marinković. On je njoj najpre zabranio da igra uz pesmu "Dva telefona" sa Jelenom Golubović a potom i napustio žurku zbog toga.

MIljana Kulić se nije smirivala cele večeri. Ona je u nekoliko navrata tražila pivo od zadrugara, a sve vreme se krila od Marije jer joj je zabranjeno da konzumira alkohol.

Nenad Macanović je nastavio da se ponižava, pa je nakon svega ponovo prišao MIljani da je moli da budu zajedno a podršku je tražio od Marije Kulić.

Maja i Bilal su nakon što su rešili problem oko pesme "Dva telefona" bili veoma raspoloženi, ali to nije trajalo dugo jer se Billal uneo Slađi Lazić u lice jer mu je pila vino, pa je čak i obezbeđenje moralo dan reaguje.

Međutim njih dvoje su se vrlo brzo izmirili i vrelim poljupcima začinili sve. Međutim to nije dugo trajalo jer su se njih dvoje sukobili jer je Maja pevala pesmu Milana Jankovića Čorbe.

Maja je potom uhvatila Bilala kako gleda zadrugarke pa mu je izljubomorisala, a njega je to iznerviralo pa ju je gađao medvedićem kojeg je dobio na poklon od Majinog oca Takija. Bilal je u narednoj raspravi rekao Maji da joj neće više prići. Ona je potom išla za njih i uhvatila ga u društvu drugih zadrugari zbog čega je napravila karambol.

Ubrzo nakon toga je nastao pravi haos između Maje i Bilala. Naime, ona je njemu ljubomorisala što je gledao Inu Rajzinger i Palčicu, a onda su počeli da se gađaju i nasrću jedno na drugo.

Nakon karambola sa Bilalom , Maja je uletela u garderober i unakazila mu sve stvari i pobacala iz garderobera.

Bilal je ubrzo video haos koji je Maja naporavila u gardaroberu pa je tom prilikom krenuo da viče na Maju i najavio da ne želi svadu sa njom.

Zbog cele situacije Maja je rešila da sakrije stvari od Bilala a u tome joj je pomagala Jelena Golubović. Bilal je kada je sazano to krenuo da se obračuna sa njuh dve, pa je obezbeđenje opet reagopvalo.

Sa druge strane Miljana se izvinila Aniti zbog sukoba da bi potom u krevetu završila sa Bebicom, a Zola je dobio šut kartu od Valentine koja tvrdi da je uvek uz njega, a da je on samo koristi.

Zadruga 6 - Bebica ipak poklekao, pa zaspao pored Miksi - 09.11.2022. pic.twitter.com/z2fT2dysWo — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 09. новембар 2022.

Aleksandar Sauer i Miljan Vračević su na sve načine pokušavali da objasne Maji da ona i Bilal nisu jedno za drugo, pa je Sauer u više navrata govorio protiv svog druga, ali to Maji nije ništa značilo.

Usledio je sukob između Jelene Golubović i Nece Lazića. Nakon žestokih uvrede njih je razdvajalo obezbeđenje, a Neca je rešio da se osveti Jeleni pa joj je uništio poseteljinu.

Lazar Čolić Zola se u ranim jutarnjim satima nije odvajao od Anite Stanojlović, pa ju je Boki Simić čak i nazvao Zolinom devojkom.

Maja je potom razgovarala sa Necom i upoređivala Bilala sa Filipom Carom, pa je otkrila da takvo poniženje nije dobila od Cara kakvo joj je Bilal priredio.

Nema sumnje da će Miljan Vračević i Nenad Aleksić Ša u svojoj radio emisiji Amnezija danas sa zadrugarima pročešljati sve teme sa sinoćne žurke, zato ostanite uz TV Pink i pratite Zadrugu, a sve vesti o najgledanijem rijalitiju čitajte na portalu Pink.rs!

Autor: N.B.