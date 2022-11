'ONI MISLE DA SU NEKI K*RAC, A?!' Ana Nikolić brutalno odgovorila bivšem mužu na prozivke o PIJANSTVU: Taj Rista me je SVE SLAGAO! (VIDEO)

Odnos bivših supružnika Ane Nikolić i Stefana Đurića Raste ponovo je u žiži interesovanja javnosti otkako je pevačica prozvala repera na Instagramu i napisala da će "veliki otac snositi konsekvence za sva zlodela koja je uradio njihovoj ćerki Tari, kao i njoj, kao majci". Danas je došlo do novih prozivki.

Rasta je danas promovisao novu pesmu koju je posvetio srpskoj fudbalskoj reprezentaciji uoči Svetskog prvenstva u Kataru, a pripadnike sedme sile zanimao je i njegov odnos sa bivšom suprugom Anom, kao i komentar na njene najnovije prozivke.

Ne znam ni šta da komentarišem. Ja se nisam posvađao, ne svađam se ni sa kim. Neću da komentarišem iz roditeljske ljubavi. Ne znam da li je bila pijana, nisam radio alko-test u tom trenutku - bilo je sve što je rekao Rasta.

Tim povodom kontaktirali smo Anu, koja je najpre bivšem suprugu odgovorila stihovima pesme "Ta spika" Mimi Mercedes.

Oni misle da su neki k*rac ovde, a?! Oni misle da mogu protiv kobre, a?! Protiv Nikolić Ana, a?! No, no, no! Da li oni išta misle, tebra?! - odgovorila je Ana.

Takođe, kako je istakla u izjavi za Pink.rs, bivši suprug, koga zove Rista, slagao ju je da je reper.

Ja trenutno otkrivam rep i spremam novi album, shvatila sam da me je taj Rista slagao. Sve me je slagao, pa čak i da je reper. On uopšte to nije, nego izvođač Beogradskog proleća '98, izvodi kancone i šansone - poručila je Ana za Pink.rs.

Podsetimo, Ana se u razgovoru za naš portal pre dva osvrnula na svoju Instagram objavu posvećenu Rasti.

- Ako sam napisala zlodela, znači zlodela! Neću ovako ništa da pričam, sve ćete saznati uskoro, da se jednom zasvagda stavi tačka na "velikog tatu"! Na gospodina "Ristu"! Više mi ga je pun ku*ac i sada će cela Srbija da sazna i ko je on, i šta je on, i gde je on, ali i šta sam ja, i tako dalje... Trenutno nemam odgovora na sva pitanja, ali smišljam šta ću uraditi da konačno jednom i zauvek stanemo na put tom "velikom tati" i toj "mami", koja stalno nije dobra mama, pa ćemo da vidimo ko je mama, a ko tata ove priče, jer mi je više pun ku*ac svega, iskreno da kažem - rekla je tada ona.

Autor: D. Tanasijević