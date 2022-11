Nisu mogli da se obuzdaju!

Maja Marinković i Bilal Brajlović su juče nakon žurke napravili karambol, a u večerašnjoj emisiji "Pitanja gledalaca" je došlo do raskida. Maja je pokušavala da ga ubedi da joj se izvini, ali on nije hteo da posustane. Ipak, došlo je do ljubavnog pomirenja.

Njih dvoje su se spojili na garnituri i počeli da se ljube pored Miljane Kulić.

Autor: M. P.