'ŠTA IMA DA REAGUJEM?' Sale Tropiko progovorio o bivšoj ženi! Pevač otkrio u kakvom je odnosu sa Jovanom: ''Ona je, ipak moja...''

Evo kako se slažu posle razvoda!

Sale Tropiko pojavio se sinoć na jednoj reviji u srpskoj prestonici, a tom prilikom se pred našim kamerama dotakao ćerkica, ali i bivše žene Jovane Pajić.

- Ćerke nisu ovde. Kasno je! Samo me pitaju ko je sve ovde. Starija ćerka me je to pitala. Zanima je ko je došao na reviju kao ja - kazao je pevač sa osmehom na licu.

Sale je potom otkrio da li se čuo sa Jovanom pre dolaska na događaj.

- Pa, nisam stigao danas da se čujem sa njom... - kazao je prvo, pa je na pitanje kako bi reagovao da je vidi u publici na reviji rekao:

- Jovanu da vidim? Kako mislite kako bih reagovao, šta...? To je, ipak, moja bivša žena. Najnormalnije bih reagovao.

Na pitanje u kakvim su odnosima danas, kazao je:

- Najnormalnijim. U najnormalnijim smo odnosima i zbog dece, i kao prijatelji. Sveukupno. Hvala vam!

Autor: M.K.