Letelo perje na sve strane!

Sprema se veliko venčanje Bilala Brajlovića i Maje Marinković u ovu nedelju. Tim povodom sinoć se na velelepnom imanju u Šimanovcima, održalo momačko i devojačko veče. Veliki šef je i ovom prilikom odlučio da već najavljeno spektakularno veče, bude spektakularnije.

Momačko veče se odvijalo u "Dubiozi", dok je devojačko bilo na Rajskom ostrvu.

Veliki šef je poslao pismo, kako bi obavestio zadrugare da je došlo vreme da počnu momačko i devojačko veče Bilala Brajlovića i Maje Marinković.

Dragi zadrugari, vreme je da počnu Majino i Bilalovo devojačko i momačko veče. Devojke će biti na Rajskom ostrvu, a muškarci u "Dubiozi". Krenite što pre i lepo se provedite večeras - pročitao je pismo vođa Aleksandar Sauer.

Zadrugarima je Veliki šef poslao stvari za momačko i devojačko veče i oni su se odmah presvukli u odevne kombinacije za slavlje. Budući mladoženja Bilal Brajlović prišao je Maji Marinković, a ona ga je podsetila da joj je obećao da će biti dobar.

Jesi mi obećao? - pitala je Maja.

Obećao si mi - dodala je ona.

Muškarci su se zaputili u "Dubiozu" i bili uzbuđeni što je ovo poslednje veče kako Bilal Brajlović proslavlja svoju slobodu. Veliki šef ih je oduševio raskošom koji ih je dočekao. Sve što je zamislio to je i dobio, od alkohola preko nargile.

Buduća mlada Maja Marinković se presvukla, pa otišla sa cimerkama do gondole, a gondolijer ih je prevezao do kućice na ostrvu. Devojke su se oduševile kad su ušle u kuću zbog svega šta ih je dočekalo. Dočekao ih je DJ Neba, koji je zadužen za lud provod i nezaboravan provod.

Ćao, mlada, srećno veselje - rekao je Neba.

Na momačko veče Bilala Brajlovića gostovale su članice grupe "Hurricane". Mlade i talentovane devojke podigle su atmosferu na proslavi, a zadrugari su uživali u muzičkom spektaklu.

Maja Marinković dobila je poklon iznenađenje na svojoj devojačkoj večeri. U pitanju je bila žena koja profesionalno oslikava telo sa bojama.

Mladoženja nije mogao da sakrije koliko se dobro provodi, pa je onda zajedno sa ostalim muškarcima komentarisao mlade pevačice. Priznao je da mu se jedna dopala.

Joj kako bih je ubio sad, kako bih je je*ao. Ovu u sredini, ima taj pogled - rekao je Bilal.

Uraganke su podigle atmosferu u "Dubiozi" do maksimuma, a zatim su mladoženju pesmom pogodile pravo u srce. Podsetimo da je Bilal jednom prilikom ispričao Maji Marinković da je u svojoj jedinoj ozbiljnoj vezi živeo sa bivšom devojkom, te ga je ova pesma dotakla.

Nek te život boljoj da kad te nisam umela ja, danas pođoh ka stanu u kom smo bili mi, svetla gore zbog tebe ako ikad dođeš mi - pevale su Uraganke.

Hajde Bili - pevao je Bilal.

Maja Marinković uspela je čak sa Rajskog ostrva da vidi kako je previše blizu jedna od devojka članice ''Hurricane'' njenom budućem mužu.

Ko je ono tamo sa dugom kosom? Neka pevačica oko Bilala... - primetila je Maja.

Majo, sve je okej - dobacio je Ivan Marinković.

Nakon što je budući mladoženja, Bilal Brajlović, izrazio simpatije prema jednoj od novih članica grupe "Hurricane", on je našao način i da im se približi. Prišao im je kako bi se bolje veselio uz muziku, a usput je uživao i u raznovrsnom izboru sa trpeze Velikog šefa.

Maja je priznala Bilalu da ga voli. Ušla je u kuću i krenula da igra uz pesmu svog bivšeg dečka.

Dođi, p*čkice. Dođi kod svoje žene buduće - rekla je Maja.

Bilal Brajlović je svom kumu Saueru priznao da je bacio oko na jednu od članica Uraganki, a zatim joj se i sam direktno obratio. Od nje je zatražio specijalnu želju koju nije dobio, a ono što će napraviti poseban problem u njegovom odnosu sa budućom suprugom Majom Marinković je dodir za ruku koji nikome nije promakao.

Je l' može posebna želja za momačko? - pitao je Bilal

Ne - dobio je odgovor od Uraganke.

Zvezdan Slavnić se čudio kako momci i devojke nemaju potrebu da odu jedni do drugih, a onda se Zola obratio svojoj novoj bliskoj priajteljici prema kojoj je izrazio simpatije, Aniti Stanojlović.

Je l' smo se sve dogovorili - uzvikivao je Zola dok ga je Anita gledala smeškajući se.

Ne čujem te - rekla je Anita.

Trbušna plesačica je samo jedno od mnogobrojnih iznenađenja koje je Veliki šef priredio Bilalu Brajloviću. Momci su su je dočekali aplauzom i uzvicima.

Nakon što su se oduševili dolaskom trbušne plesačice koja je odma postavila Bilala Brajlovića na početnu poziciju i okitila ga lancima oko vrata, zadrugari su izleteli iz "Dubioze" i pokazali gole zadnjice Maji Marinković, jer njen budući muž nije pokazao poštovanje prema njoj.

Zadruga 6 - Muškarci pokazali Maji zadnjicu zbog trbušne plesačice - 11.11.2022. pic.twitter.com/sqaJz7JNMn — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 11. новембар 2022.

Maja nije mogla da dođe sebi kada je videla da je trbušna plesačica došla na momačko veče.

Bilale, p*čko. Proći ćeš gore od Cara. Ubiću ga kao vola - nastavila je Marinkovićeva.

Izrevoltirana zbog iznenađenja na momačkoj večeri, trbušne plesačice, ona se javno obratila bivšem momku Filipu Caru.

Gde si ti, tu nisam ja, to nije ljubav, samo hemija. Sa društvom si iznerviran. Bravo, Care, troši pare! - pevala je Maja.

Zadruga 6 - Maja se obratila i Caru - 11.11.2022. pic.twitter.com/K6WsWkqOyq — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 11. новембар 2022.

Bivša učesnica "Zadruge" i pevačica Sara Reljić stigla je na momačko veče Bilala Brajlovića. Muškarci su popadali u nesvest kad su je ugledali, a najoduševljeniji među njima bio je kum, Aleksandar Sauer.

Evo ti je tvoja omiljena. Ćao lutko... Omiljena je - rekao je Sauer.

Saro, ja se napio, nisam video da si ti. Sve vreme te zovem ovde, je*em ti sve. Ljubim te - rekao je Bilal.

Zola je ispred "Dubioze" uživao uz muziku, a zatim je ugledao Anitu Stanojlović sa druge strane jezera, te joj se obratio i oduševio je izjavom.

Ja nikog ne vidim osim tebe - vikao je Zola.

Bolje bi ti bilo - rekla je Anita.

Došlo je vreme da na Rajsko ostrvo stigne striper. Maja Marinković i devojke su počele da vrište od sreće, što je iznerviralo Bilala Brajlovića, koji je počeo da urla sa doka.

Majo, j*baću ti sve! A nama tek dolazi, j*baću ti sve! - dobacivao je Bilal.

Bilal Brajlović se nije mnogo obradovao kad je video da Maji Marinković na devojačko veče stiže striper maskiran u policajca. Pokušava čamcem da dođe do nje.

Je*aću ti sve, je*aću ti mater budeš li plesala - vikao je Bilal.

Dok je kod Maje došao striper, kod Bilala je stigla striptizeta na momačko veče. Striptizeta je kenula da igra, a on je pokušao da joj u usta stavi prst umočen u čokoladu, što je ona odbila, pa ga naterala da sam poliže, a onda mu je priredila spektakl za pamćenje.

Zadruga 6 - Striptizeta skida Bilala - 11.11.2022. pic.twitter.com/YZTZIVEH2t — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 11. новембар 2022.

Maja Marinković nije mogla da veruje da Bilal Brajlović igra sa striptizetom. Stala je i posmatrala "Dubiozu" sa Rajskog ostrva, a zadrugari su dodali ulje na vatru.

Ja ću da ga prebijem kao vola - dodala je Maja.

Nakon što je dovela atmosferu do usijanja, striptizeta je nastavila da dovodi muškarce do ludila. Neca Lazić je koristio svaku priliku da opipa zgodno telo atraktivne plavuše, a onda su je u svoje ruke uzeli Bilal Brajlović i Ivan Dragić.

Zadruga 6 - Striptizeta se nabijala Bilalu, on je izvatao za sve pare - 11.11.2022. pic.twitter.com/7wR0KMXUmN — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 11. новембар 2022.

Zbog toga što je saznala da je Bilal Brajlović igrao sa striptizetom, Maja Marinković je odlučila da krene do "Dubioze", kako bi mu se osvetila, a ovo je najavila kao skandal veka. Sa njom je došao i striper.

J*bem ti sve, sa striperom si, p*čko mala!. J*bem li te u usta! Smradu ženski - urlao je Bilal.

Odmah se pomeri! - rekla je Maja.

Maja Marinković nastavila je da juri Aleksandra Sauera, pa je krenula da ga ubeđuje da mu se sviđa.

Gde je moj kum. Šta si se uplašio pi*ko, budi iskren - rekla je Maja.

Budalo jedna što si debil - rekao je Sauer.

Oko žena su se vodili ratovi, nastavimo tradiciju - rekla je Maja.

Maja Marinković je nakon saznanja da je njen budući muž imao nezaboravni spektakl sa striptizetom, preletela na drugu stranu ostrva i krenula u osvetu i to kod kuma.

Ajmo kume - igrala je Maja oko Saauera.

Skloni se - gurao ga je Bilal.

Neću je - rekao je Sauer.

Miljan se sukobio sa Bilalom Brajlovićem zbog njegovog, kako Vračević vidi, prenapadnog ponašanja prema pevačici Sari Reljić.

Nemoj Bilale, ne ponašaj se kao seljak. Znam je bolje od tebe i nemoj (Saru), nemoj biti papak je*ote...Sedite dole da vam devojka ne gleda u ku*ac dok peva, to je naša sestra - rekao je Miljan.

Maja Marinković je nakon Matorine igre istine odlučila da nastavi da provocira Bilala Brajlovića, tako što je pevala pesme za koje zna da će mu smetati. Naručila je pesmu "Devojka tvog druga", koja je bila posvećana Aleksandru Saueru, sa kojim je igrala prisno da bi se Bilalu osvetila za striptizetu.

DJ Neba je potom pustio hit "Ne smem s tobom kume", a Marinkovićeva je nastavila da skače i da igra.

Marinkovićeva je pala u trans kad je začula pesmu "Okuj me, care", koja je očigledno bila posvećena njenom bivšem dečku Filipu Caru, kojem je večeras posvetila nekoliko pesama.

Mikica Bojanić, Miki Đuričić i Miljan Vračević su ranije izašli sa momačke večeri, a kad su ugledali Božu Džonsa kako nosi hranu sa proslave, počeli su da ga provociraju.

Ne laži, 10 korpica si pojeo - rekao je Miki.

A kokos? I dekoraciju je pojeo - nastavio je Miljan.

Miki Đuričić je došao do sobe za izolaciju, gde je spavao Zola u jednom krevetu, a na drugom sedeli Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica. Miki je počeo da ispituje Miljanu i Bebicu o zajedničkog životu.

Koliko je Bebica zajedničkih para dao za zajednički život? Ko je finansirao vaš život? - pitao je Miki.

Marija - odgovorila je Miljana.

Bilal Brajlović je ispitivao Dijanu OG i Maju Kovačević šta su radile na devojačkoj večeri, pa je bio skeptičan oko ponašanja svoje devojke Maje Marinković.

Kunem se u dve moje zlaten si*e da ništa nije radila - rekla je Dijana.

Maja Marinković se vratila sa Rajskog ostrva, a kako bi iznervirala Bilala Brajlovića, otišla je do hotela i krenula da flertuje sa njegovim kumom Aleksandrom Sauerom.

Kume, šta se ovo dešava? Kume moj, red je tvoj, da nazdraviš. Kume, čula sam da je lizao striptizetu - pričala je Maja.

Bilal je saznao da je Maja rekla da bi spavala sa Filipom Carem, pa je uleteo u hotel.

J*bem ti mamu, sa kim si rekla da bi imala žestok s*ks? K*rvo jedna! Majku ti j*bem u p*čku - urlao je Bilal.

Anita Stanojlović se vratila sa Rajskog ostrva i uletela u krevet Lazara Čolića Zole u izolaciji. Zola nije bio sam u prostoriji. Tamo su se nalazili Miljana Kulić i Bebica, pa su ubrzo izašli da im ne bi smetali.

Bilal Brajlović je leteo po kući pokušavajući da sazna da li je Maja Marinković nešto zgrešila na devojačkoj večeri, pa dolazi do informacije da je njegova buduća supruga odgovorila da bi imala žestok se*s sa bivšim dečkom, Filipom Carem.

Je*aću joj mrtve - vikao je Bilal, pa nastavio da proverava informaciju

Maja Marinković se pridružila Aleksandu Saueru u hotelskoj sobi, pa je sa njim obavila razgovor o momačkoj večeri.

Ne, ja sam preuzeo tu ulogu, meni je igrala u krilu. Moj drug se našao u šah-mat poziciji - rekao je Sauer.

Bilal Brajlović nije mogao da se smiri zbog karambola sa Majom Marinković. On je saznao da je rekla da bi imala vrelu akciju sa Filipom Carem, pa je odlučio da joj se osveti, probao je da poljubi druge devojke.

Bolesnica, slovo jedno joj neću reći! Slovo jedno joj neću reći! - urlao je Bilal.

Valentina Stanković je došla do sobe za izolaciju, kako bi Zoli priznala svoje emocije i ocrnila Anitu Stanojlović. Valentina je počela i da plače.

Htela sam da ti budem priajatelj. Prvi dan kad sam te upoznala, mislila sam da je to to. Dok nisi legao u krevet sa Inom - pričala je ona.

Bilal Brajlović nije mogao da se smiri nakon haosa koji je priredio zbog toga što je Maja Marinković rekla da bi imala se*s sa Filipom Carem. On se žalio Bokiju Simiću na se*s sa Majom.

Sad će videti kako se je*e, sve joj je*em bolesno poremećeno. Ona mene d*ka kako ne mgu, a ja ne mogu da sv*šiti dok je gu*im, kunem ti se bratom. Završimo, a nisma ni sv*šio. Ne mogu ja da s*všim života mi. Dabogda nikog ne gu*io ako te laže,m - rekao je Bilal.

Valentina Stanović je izašla na cigaretu sa Zolom i nastavila da mu otvara dušu o osećanjima. U jednom trenutku pojavila se Anita Stanojlović i došlo je do drame.

Ja tebe volim - rekla je Valentina.

Ganjaćemo se kad sediš sa ovom - dodala je Anita.

Maja Marinković i Bilal Brajlović su se sukobili ispred garderobera, pa je ceo haos zaustavilo obezbeđenje.

To volim ljubavi. Je*em ti i mamu, tatu, brata, sestru, sve što imaš. Doneli ti statu Mister Bina - vikala je Maja.

Drama Valentine Stanković, Zole i Anite Stanojlović se nastavila ispred izolacije. Valentina je plakala jer voli Zolu, dok se Zola nervirao zbog toga što Anita ne želi da spava sa njim večeras. Dok je Valentina plakala, Anita se smejala.

Nek legne ona pored tebe kad te voli - dodala je Anita.

Okršaj Maje Marinković i Bilala Brajlovića ne prestaje. Nakon karambola u garderoberu, došlo je do okršaja u pušionici. Obezbeđenje ih je razdvojalo, dok su oni koristili najgnusnije uvrede.

Mrš, dr*ljo. Kad bude ušao Filip, prvi ću da mu kažem da ti j*be. G*zim te, ne možeš da završiš, belo iz tebe izlazi - pričao je Bilal.

Anita Stanojlović i Zola su se smuvali nakon drame sa Valentinom Stanković i nisu prestajali da se ljube u dvorištu. Stankovićeva je umirala ispred paba od tuge, dok su se Zola i Anita ljubili. On je i dalje pokušavao da je uvuče u krevet.

Ja nisam manijak, samo sam hteo da te zagrlim. Kad te zamolim, ispoštuj nešto - rekao je Zola.

Maja Marinković je odlučila da se osveti Bilalu Brajloviću tako što će da se uvuče u krevet Aleksandra Sauera u hotelu.

Kume, ti spavaš. Gde si, što bežiš? - rekla je Maja.

Spavaj - rekao je on.

Nakon turbulentne noći, Maja Kovačević se prepustila strastima sa drugaricom Matorom, a odmah nakon grickanja usne i strastvenog francuskog poljupca, ona je ustala i napustila kuću.

Aleksandar Kerić je došao do hotela, gde je Maja Marinković ležala pored Aleksandra Sauera, kako bi je obavestio da se Bilal Brajlović ljubio sa Majom Kovačević. Ona je brzinom svetlosti otišla do njega, gde je došlo do fizičkog okršaja.

Maja Marinković i Bilal Brajlović nisu prestajali da se svađaju, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti kako sukob ne bi eskalirao u totalnu katastrofu.

Zadruga 6 - Maja zove Bilala na revanš - 11.11.2022. pic.twitter.com/KpD2I5Hglm — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 11. новембар 2022.

Bilal Brajlović se ponovo ljubim sa Majom Kovačević.

Zadruga 6 - Bilal se ponovo ljubi sa Majom Kovačević - 11.11.2022. pic.twitter.com/pzK1nyJAA7 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 11. новембар 2022.

Anita Stanojlović i Zola su se rano jutros slomili, što je uništilo Valentinu Stanković, koja je Čoliću priznala da ga voli. Valentina se nalazila u radionici, a Anita je primetila da Zola ide tamo, pa je krenula da ga prati.

Meni kaže da ga voli, da će biti uz njega kad bude bio na dnu i na vrhu. Zola, nemoj da pričaš sa njom. Teško tebi - poručila je Anita Zoli.

Maja Kovačević i Bilal Brajlović su se rano jutros smuvali nakon njegovog okršaja sa Majom Marinković. Zbog njihovog poljupca je došlo do žestokog obračuna, a oni su odlučili da tu ne stanu.

Zadruga 6 - Maja Kovačević zajahala Bilala - 11.11.202.. pic.twitter.com/GfOugKzUM2 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 11. новембар 2022.

Maja Kovačević i Bilal Brajlović posle intimih odnosa odlučili su da zapale cigare. Pričali su o vom odnosu i zadrugarku mu je prenela da sada nema nazad.

Autor: D.D