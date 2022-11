VRELO IZDANJE MILICE DABOVIĆ! Bivša košarkašica u crvenim halterima i se*si vešu! Evo kakav materijal prodaje na OnlyFans-u! (FOTO)

Milica Dabović otvorila nalog na Onlyfans-u i ostavila mnoge bez daha

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je otvorila profil na sajtu za odrasle, a sada je i pokazala kakve fotografije tamo objavljuje.

Milica je, naime, počela da zarađuje od fotografija i snimaka zahvaljujući pretplati od 15 evra mesečno, a sada je objavila na Instagramu atmosferu sa snimanja za "OnlyFans".

Košarkašica je pozirala u crvenom donjem vešu, ali i crvenim čarapama.

- Meni su trebale pare, na nagovor Bebe, odnosno, Bebu sam ubedila da mi otvori taj profil, da bih zaradila novac, jer mi je hitno bio potreban. Ja sam objavila fotografije, sa granicom, u svemu mora postojati granica preko koje ne bih išla. Ja ću nastaviti sa ovim da se bavim, pa ćemo videti. Ja ne znam zašto ljudi imaju problem sa tim, više bi me osudili nego nekog ubicu. Ja nisam uradila ništa loše nikome, nema potrebe da gledaju na ovo na takav način. Ja se svog tela ne stidim, smatram da izgledam super za svoje godine - objasnila je Dabovićka u Amidži šou.

Podsetimo, Milica se zbog ovog poteza našla na meti kritika."Pa da lakše je slikati se gola, nego raditi u trafici za 40.000 dinara", "baš strašno, zar je ovo primer mladima?!", "strašno, mogla si da biraš pošteniji način da zaradiš pare"... su samo neki od komentara.- Lepo i skromno za početak. Meni je izgleda to krenulo od ruke. Ja to volim, volim svoje telo, vodim računa o ishrani, o svemu. U treningu sam, volim da se slikam u kupaćem, volim da pokažem. Ljudi uvek osuđuju, uvek im nešto ne odgovara, zato sam prestala da stavljam slike na Instagram i prešla sam na Only fans. Jednog dana sam poželela nešto da platim i nisam imala para, pa sam rekla drugarici zašto ja ne bih prešla na tu platformu i uzela pare - rekla je Milica pa dodala:-Tamo nemam ništa toliko eksplicitno, ništa se više ne vidi nego kada sam u kupaćem kostimu. Neko voli da gleda slike, neko da porazgovara sa mnom, traži pažnju... Ne bih previše ugrožavala sebe, ne bih preterivala. Nemam ja previše vremena da se nekome skidam zvezde sa neba - izjavila je Dabovićeva.

Autor: Pink.rs