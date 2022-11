'NE PODNOSIM LAŽI I IGRICE' Nina Badrić otvorila dušu o životnim lekcijama koje je naučila, a evo zbog čega je najviše SREĆNA!

Od prvog dana kada se pojavila na muzičkom nebu bivše Jugoslavije, Nina Badrić je sve kupila čarobnim glasom, pozitivnom enegrijom i harizmom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

I godinama kasnije ništa se nije promenilo. Pesmama zna da rasplače mnoge, a duhovitim dosetkama da sve nasmeje do suza. Zato je voljena gde god se pojavi, kako u društvu, tako i na bini.

Nedavno ste promenili imidž, a kada žena promeni frizuru mnogi kažu da se zaljubila.

- Ja zapravo imam vrlo sličnu frizuru i boju kao na početku karijere. Sama sebi dosadim nakon nekog vremena, a kamoli ljudima kojima sam u javnom etru zadnjih 30-tak godina.

Za Vas kažu da ste kraljica balada. Da li plačete uz svoje pesme?

- Kad počnem da plačem uz svoje balade potražiću momentalno pomoć psihijatra (smeh). Imam dar da prenesem emocije ljudima, a to je najvažnije. Ja pevam dušom. Unesem se sva u pesmu koju snimam. Ja pesme ne pevam, ja ih živim. I verovali ili ne svaku pesmu snimam samo iz dva takea. Ako u prva dva puta ne osetiš pesmu, nećeš je osetititi ni nakon 10 puta.

U julu ste proslavili jubilarni 50. rođendan. Šta ste naučili za ove godine života, a šta ste sebi obećali za naredni period?

- Odlučila sam da budem srećna. Prekratak je život za bilo koju drugu emociju.

Da li u ljubavi treba pokazivati emocije u potpunosti ili treba kalkulisati?

- Ne podnosim muljanja, laži, igrice i nadmudrivanja kada je ljubav u pitanju. Ja ću ceniti istinu kakva god da je više od bilo koje laži upakovane u najlepši celofan. U ljubavi treba biti iskren. Tu zaista nema mesta kalkulaciji. Mnogi ljudi, nažalost, kalkulišu pa u tom putu izgube ljude koji ih vole.

Uvek ste puni pozitivne energije, plenite harizmom. Da li Vam je to pokretač u životu ili je to odbrambeni mehanizam?

- Ja sam to što jesam i ne glumatam radi utiska. Veliki sam pozitivac sve gledam sa lepše strane, pa i najteže stvari u životu pokušavam humorom to da pregazim. E sad.... S harizmom se čovek rodi. Neki dan sam bila na večeri u Zagrebu i konobari u restoranu, gde sam večerala, počastili me flašom vina uz rečenicu: ”Kad ste ušli ovde kao da ste Sunce doneli sa sobom”. Srećna sam što me ljudi doživljavaju kao pozitivnu osobu.

Važite za hrabru ženu, ali kao jednom Raku emotivcu, da li Vam se dešavalo da padnete u loše momente, depresiju i kako ste znali da se izvučete iz tih trenutaka?

- Meni je život pokazao da sam puno hrabrija nego što sam to ikada mislila o sebi. Emotivac sam, ali s vremenom sam naučila da ne ide punim srcem na praznog čoveka.

Da li ste osoba koja preispituje svoje odluke?

- Nema nikakve vajde od plakanja nad prolivenim mlekom. Da sam znala bolje, verujte mi da bih napravila u određenim momentima. Ne treba sebe čovek da muči zbog prošlosti već da gleda hrabro u danas i sutra i da nauči iz svojih grešaka. Život je čudesan. I nikada ne znate kad će vam servirati najlepšu bombonjeru sa najfinijom čokoladom.

Autor: P.R.