Nesvakidašnje situacije i takmičari dešavaju se u „Zvezdama Granda“, najgledanijem muzičkom takmičenju u kom se ove subote predstavila transrodna osoba koja je svojim vokalom i specifičnim izgledom privukla pažnju svih.

Alina, koja je po rođenju Alino Juhart (29), došla je iz Maribora kako bi okušala svoju sreću u „Zvezdama Granda“, a to je učinila pesmama „Pametna i luda“ Marije Šerifović i „Lažu te“ Amadeus benda. U crnoj haljini do kolena, sa visokim potpeticama i isfeniranom dugom kosom, Alina je već tokom prve pesme dobila glas od Aleksandra Milića Milija, a ubrzo je stigla i podrška ostalih članova žirija.

Iako su svi zbunjeno gledali u takmičarku, budući da im je muško ime pisalo na papiru, dok su na sceni videli ženu, podrška nije izostala. Šest glasova dobila je ova Slovenka, a samo Dragan Stojkoivć Bosanac nije glasao za transrodnu pevačicu. Nakon nastupa Sanja Kužet rekla je da je pevao Alino, ali ga je takmičarka odmah ispravila.

– Pevala – napomenula je, što je zbunilo voditeljku, budući da se zove kao muškarac, te je takmičarka istakla da iako je transrodna osoba, zapravo je samo žena koja želi da živi svoj život i ispuni svoj san da peva u „Zvezdama Granda“.

- Velika mi je čast što sam ovde. Ja sam inače iz Slovenije, od februara živim u Beogradu. Došla sam ovde jer mislim da Srbija i čitav region mora da upozna ženu poput mene. Ja sam samo jedna normalna osoba koja želi da voli, da bude voljena i da bude srećna kao svi mi. Želim da inspirišem svaku osobu da živi svoj život i svoju životnu istinu. I obožavam sve vas, ne mogu da verujem da sam ovde – istakla je takmičarka, što su svi u studiju pozdravili aplauzom.

Voja Nedeljković je pokušao da emotivni trenutak razbije pričanjem na slovenačkom, što je nasmejalo sve u studiju, pogotovo što se na to nadovezao i Đorđe David, kog tek niko nije razumeo. Saša Popović pitao je takmičara da li želi da se u nastavku takmičenja predstavlja kao Alino ili Alina.

- Ljudi me zove Kraljica, ali kad me zovu po imenu, onda je Alina – rekla je takmičarka, što se svima dopalo.

Ipak, Saša je sa gledaocima i žirijem otkrio da je imao dilemu oko Aline, kada je reč o njenom učešću.

- Kad je poslala online prijavu i kad sam gledao, ja nisam znao šta da radim, kako da je klasifukujem i mislim da nisam pogrešio. Šest glasova – pa to je neverovatno, ali i zasluženo – rekao je Popović, dok je Dragan Stojković Bosanac zatražio da objasni zašto nije glasao.

- Ti si pevala korektno i lepo, ali kod mene je napravilo problem, ne znajući ime i prezime i rod, jeste lirski tenor u predivnom ženskom telu, prosto disproporcija mog poimanja muzike. Prosto ne znam kako bih ti sutra izabrao pesme, po kom pravilu muzike da to bude dobro, a da se ne izvrgne ruglu. A što se tuče tvog rodnog opredeljenja, ja te podržavam- istakao je Bosanac.

Budući da je dobila šest glasova, Alina je imala priliku da bira mentora, a to je iz prve bila Marija Šerifović.Ali iako je njegovo srce odabralo Maru, kako je rekla, evrovizijska pobednica ju je odbila.

- Alina, moj glas tebi večeras ima mnogo veću težinu nego kao glas kako si lepa pevala. Ovo je glas za jednu hrabru i rešenu devojku, za jednu slobodnu osobu koja ima pravo da voli na način na koji želi, jer to pravo ne može niko da ti uskrati. Ali ja nisam dobar mentor za tebe jer ne mogu da hendlujem ta tanana osećanja, ja to radim nervozno, bučno, grubo i ne bih mogla da hendlujem bilo koga ko bi na to reagovao nežno. Ja sam sve to što ti nisi. Dobro došla, Alina The Queen (prim. aut.kraljica) – poručila je Marija, a nakon toga dobila je priliku da izabere drugog mentora.

Alina je odabrala Cecu, što se Mariji jako dopalo.

– Pošto ne zna da neguje ta tanana osećanja u mentorisanju, ja znam i u mentorisanju i u privatnom životu. Uzeću te – rekla je Ceca i ispunila veliku želju transrodnoj učesnici, a Saša se našalio i rekao da uzme i nju.

– Što se nisi nudio pre nego što si se obogatio pre ženidbe? Sad mi se nudiš kad nemam nikakvu koristi od tebe. Znam da kažem „ne“ apsolutno i vrlo agresivno - našalila se Ceca i poželela dobrodošlicu Alini u svoj tim.

Autor: M.K.