ŠOK ISPOVEST MILANA POPOVIĆA! Kralj bakra progovorio o Severini i DETALJIMA koje do sad nismo znali: Bila je kod psihijatra, dobila je 3 F DIJAGNOZE!

Biznismen i dalje ostaje pri svojim tvrdnjama!

Milan Popović već mesecima unazad vodi pravne bitke sa bivšom partnerkom, pevačicom Severinom Vučković. Sada je prvi put priznao da li ju je istinski voleo, ali i koliko je novca trošio dok su bili zajedno.

- Voleo sam medijsku Severinu, a ne onu pravu - kazao je Popović i otkrio da li je trošio bogatstvo na nju:

- Za mene je to bilo prihvatljivo i normalno da plaćam. Ali nikada nisam razmišljao da je to trošak sve dok nam je bilo lepo. Onda su krenuli neobjašnjive promene emocija. Od plakanja, kukanja, do euforije. Nemam pravo da optužim nekoga da je bolestan, ali sada kada imamo dete, bitno mi je da ona bude stabilna. Treba da se leči - rekao je on u jednoj emisiji.

Na pitanje voditeljke da li se Severina drogira, Popović nije želeo da da konkretan odgovor, ogradivši se da je to rekla pevačicina sestra.

- Marijana tvrdi da se Severina drogira. Ja sam taj podatak preneo Centru za socijalni rad i tražio sam od veštaka da se urade analize - kaže on i dodaje:

- Ja mislim da ona ima granični poremećaj ličnosti. Postoje traume koje je ona preživela i koje su mogle da dovedu do takvog poremećaja. Ovo se ne leči, ali se tretira. Ja znam da ona ide na terapije. Kada je bila kod psihijatra, dobila je 3 F dijagnoze, ali kad smo bili pred sudom, ona o tome nije želela da priča. Ona je tražila je od psihijatra da pocepa te dokaze.

