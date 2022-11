'MOJI SU ZBOG RATA IZGUBILI SVE ŠTO SU IMALI' Tamara Kalinić ogolila dušu o teškom detinjstvu, otkrila DETALJE koje javnost nije znala

Nikad iskrenija!

Tamara Kalinić jedna je od najuticajnijih influenserki današnjice, a svojim trudom i radom dospela je i u svet mode. Iako danas ima sve što poželi, u detinjstvu zapravo nije bilo sve tako i rat u u velikoj meri uticao da njena porodica zapadne u veliku krizu.

Tamara je rođena u Sarajevu gde je i živela do svoje treće godine, kada su njeni roditelji bili primorani zbog rata da se presele u Novi Sad.

- Kada god mi se dogodi neki težak trenutak setim se i zapravo pomislim na tu priču zato što su moji roditelji otvorili tu privatnu bolnicu akupunkture i jako im je dobro išlo. Moj otac je zapravo otišao u Novi Sad da otvori još jedan centar, pre nego što je rat počeo i krenuo je to da radi i da gradi i kada se rat desio oni su morali da ostave sve iza sebe i da izgube sve što su imali bukvalno i da krenu od nule - kazala je ona u jednoj emisiji i priznala da kada se seti ove situacije, uvek želi da se bori za ono što želi:

- To je nešto što mene često motiviše u životu, često kažem sebi, ako si jednom uspeo, i sve propadne ne znači da ne možeš uspeti opet, jer već si imao nešto što si mogao da napraviš sam. Oni inače potiču iz normalnih porodica, niko im ništa nije dao. Digli su prvi kredit da otvore tu bolnicu. Potrošili su sve pare, znam da mi mama kaže: "Mi smo kupovali čaršafe na kredit na kraju kada je bolinicu trebalo opremiti". Sve su uložili u to, mnogo su rizikovali, izgubili su sve zbog takvih okolnosti i to me isto tako u životu naučilo da ne znaš šta nosi dan, šta nosi noć. Tebi može da ide super i možeš da se osećaš da si na vrhu sveta, ali ne znači da trebaš da se opustiš - kazala je Kalinićeva.

Detinjstvo je provela u Novom Sadu, a školu kao mala baš i nije volela. Kasnije, kada je sazrela, otišla je u inostranstvo na studije.

- Ja sam bila problematično malo dete, a posle mi je srednja škola išla sjajno. Mislim da sam emotivno kasno sazrela, možda kasnije nego moj uzrast. Imala sam predivnu učiteljicu Stanu Gavrilović koja je bila najlepša uliteljica na svetu, sa najdivnijim rukopisom. Mislim da je neko ko je jako uticao na mene zato što je ona neko ko je mene shvatio kao osobu. Ja sam bila jako kreativna uvek, ali jednostavno nisam mogla da se uklopim u to kao sad ti moraš to, sad moraš pisana slova, sad moraš štampana. Nikada nisam znala šta se zapravo dešava, a ona je videla u meni tu neku moju kreativnu stranu i rekla mojim roditeljima: "Ništa se vi ne brinite, kada ona napuni deset godina, to će sve da krene lagano" - ispričala je Tamara.

