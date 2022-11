PROŠLE NEDELJE SU ODUŠEVILI, A SADA SU KRENULI PO JOŠ! Imamo nove oformljene bendove u talent šou "Prvi bend Srbija"!

Nova muzička iznenađenja su pred nama.

„Prvi bend Srbije“ , na Insta Tv-u, predstavlja prvi televizijski „band camp“ za najtalentovanije muzičare, pevače i plesače. Na ovom projektu je vlasnik kompanije Pink Media Group, Željko Mitrović, dugo je radio , a njegova želja bila je da afirmiše mlade umetnike i promoviše kvalitetan zvuk, kao i da talentovane ljude podstakne da se vrate pop i rok muzici, kao i nekada popularnom sviranju u garažama koji u svetu nije ipak zamro.

Sada u InstaGradu talentovani izvođači jedinstvenog muzičkog šoua "Prvi bend Srbije", koji hara regionom, pokazuju pred gledaocima svoj talenat. Baš u to ime, ove nedelje oformili su se novi bendovi koji će pokazati svoj muzički kapacitet, ali i kako vladaju velelepnom scenom.

Bend VANILA HEJS za vođu ima Iliju Tegetliju, a pored njega biće Petar Tegetlija, Valentina Savović, Đorđe Jovanović, Dušan Crnobrnja i Marko Milošević. Ova kreativna šestorka za kavere izabrala je "Ain't nobody" - Chaka Khan i "Sve ove godine" - Bijelo dugme.

Vođa PSST benda jeste Vuk Manojlović, a barabar sa njim nastupaće Luka Radulović, Stefan Radić, Boki Milošević, Mina Nikolić i Katarina Nešić. Oni će obraditi pesme "Rome was not build in a day" - Morcheeba i "Show me how to live" - Audioslave.

BUBICE bend za vođu ima Nemanju Stojšića, a njegove bend kolege biće Nemanja Malušić, Sofija Gajdobranski, Biljana Sljepčević i Pavle Milevski. Ova ekipa muzičara izabrala je za kavere "A tebe nema" - Zorica Brunclik i "Tropski bar" - Vlado Georgijev.

Benda VIS HRENOVKE vođa je Aleksandar Beljić. Pored njega u bendu su i Đorđe Žunić, Aleksandar Stanković, Boris Oštir, Lena Todosijević i Marko Aleksić. Pesme koje su oni izabrali da obrađuju su "Little less conversation"- Elvis Presley i "Prikaz" - Edo Majka.

METINIJEVE PLOVKE bend čine, normalno, Aca Metini, Nikola Miljković, Jelena Aleksić, Simo Tegetlija, Željko Kocić i vođa Uroš Krstović. Oni će spremiti dva kavera, a to su "Sway" - Mucho Mambo i "Volim osmeh tvoj" - Toše Troeski.

I poslednji bend koji će se ove nedelje predstaviti publici jeste bend KONTRAFAGIJA. Vođa benda je Aleksandar Đokić, a uz njega muziciraju Miloš Knežević, Radoslav Subić, Nevena Mirčić, Milena Aleksić i Petar Jović. Pesme koje će ovaj bend obrađivati su "Ljubi me brzo" - Sevdah baby i "Dodirni me" - Galija.

Nova nedelja u InstaGradu znači samo jedno - nova muzička avantura je pred nama. Kombinaciju njihovog talenta, ali i različitih karaktera - svakako ćemo imati prilike da vidimo na Insta Tv-u , u talent šou "Prvi bend Srbije" koji pomera granice sličnih formata u regionu.

Autor: S.P.