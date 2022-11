Da li će uspeti da dopre do njega?!

Radomir Taki Marinković, otac učesnice "Zadruge" Maje Marinković, suočio se večeras u programu uživo sa voditeljkom RED TV Tamarom Galijanom, protiv koje je rešio da podnese tužbu, a onda je usledio skandal! Taki je demonstrativno napustio studio, a voditelji su istrčali za njim, dok je novinarka ostala sama u studiju.

Nakon što su se vratili u program, voditelji Ana Radulović i Stefan Milošević Panda razgovarali su sa koleginicom o svemu što se izdešavalo, a ona je otkrila motiv svog dolaska u emisiju.

- Možda nije trebalo da uradimo ovo ovako na bum... Samo je trebalo da se dogovorimo i da najavimo i Takiju da dolaziš, ne sviđa mi se što je čovek došao direktno iz Urgentnog i onda sada ovo... Ovo je Tamara Galijano, ona je želela da porazgovara s Takijem, jer nije mogla da ga dobije na telefon. Ona je imala jednu opasku. Ti si htela da kažeš da su se svi izmešali - rekao je Panda i dao reč Tamari:

- Ja sam novinar po struci i zalutala sam u ovu priču. To je jedan zabavni format, šarenolike su teme. Mi iznosimo subjektivno svoje mišljenje, šalimo se. Ja nisam znala ko je Maja Kovačević. Onda sam se zbunila, stavila sam sebe u prvo lice. Neću u dubiouzu da idem, ishitreno sam odreagovala. Meni su prvi roditelji zamerili kako sam mogla to da izlupetam. Ja sam došla iz razloga da se izvinim Takiju zbog svega. Ja znam Maju, Takija sam prvi put sad upoznala. Najkomičnije je to što me svi u porodici zovu Taki, Tamara Taki. Mislim da bi mene Maja razumela - poručila je novinarka, a onda se obratila u direktno Takiju u kameru:

- Samo sam htela, Taki, da vam se izvinim, žao mi je što sam tako iskomentarisala, loš je komentar, nije na mestu i krivo mi je zbog toga. Ja znam da je danas moderno doba, sve je danas normalno - rekla je Tamara i dodala:

- On je fantastičan otac. Čuva je otkad je bila beba, samohran otac. Ona zna da će on uvek biti tu za nju.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.