IZNENADNI RAT! Brendon odbio da Markoviću da OVO, došlo do SUKOBA, Marko priznao: Tražio si mi da ti pokažem POLNI ORGAN! (VIDEO)

Haos!

Večeras je u Beloj kući došlo do rata između Marka Markovića i Branislava Radonića Brendona. Marko je zamolio Brendona da mu pozajmi kafu, a on je to odbio, zbog čega je došlo do sukoba.

Ne mogu da ti dam kafu, dao bih ti da mogu, ali moram neke stvari da imam za sebe. Ne mogu da ti dam kafu koju imam jedvu za sebe - rekao je Brendon.

Malo kučine da staviš na š*pak, možda će ti bolje biti - odbrusio je Marko.

Vidiš kakvi su ljudi kad im ne daš nešto. Šta si mi dao? Ne znam šta ove devojke vide na tebi - pričao je Brendon.

Mogu dva jaja da ti dam samo. Vide isto što i ti vidiš - nastavio je Marković.

Glup si - poručio je Radonić.

Deset puta si mi tražio da ti pokažem k*rac - odbrusio je Marko.

Pališ se na internu zezanciju. Uvek sam ti dao, ti me otvoreno mrziš jer ne mogu da ti dam nešto, imam samo jedno za sebe - pravdao se Brendon.

Autor: M. P.