ANASTASIJA OTKRILA DOBRO ČUVANU TAJNU! Cecina ćerka priznala koliko troši na garderobu, pa RASKRINKALA majku!

Pevačica je priznala da kupuje garderobu kada su sniženja, kao i da neke komade odeće nosi više puta, te da se nekada baš trudi da uštedi novac.

Nakon što je prisustvovala jednoj modnoj reviji u Beogradu, uvek stilizovana do perfekcije, Anastasija Ražnatović je otkrila kako izgleda njen šoping, pa priznala da, kao sav ostali svet, kupuje na sniženjima.

– Kad sam bila skoro u Beču, poslednji put sam kupila nešto na sniženju. I to sam dosta stvari kupila na sniženju, bilo je zaista veliko sniženje. Evo, baš ove farmerke koje vidite na meni sam kupila tamo – rekla je mlada Ražnatovićeva za medije, pa otkrila da, iako na manifestacijama koje često posećuje nosi svečane stvari, njeni omiljeni komadi su ipak oni malo opušteniji:

– Farmerke su moj omiljeni komad garderobe. U raznim modelima. Nosim više puta iste stvari. Recimo, cipele i torbe, to uvek ponavljam. Nekad štedim i baš vodim računa, gledam šta ću, kako ću, a nekad, kad mi dođe, umem baš dosta da potrošim. Ali ja to i zaradim, tako da me baš briga - smeje se mlada muzička zvezda.

Nakon toga, Tasa je pecnula majku Svetlanu Ceca Ražnatović, koja često pozajmljuje njenu odeću.

– Stalno to radi. Na poslednjem snimanju za "Zvezde Granda" nosila je moju torbu. Mi to tako delimo sada. Ne kradem samo ja od nje – istakla je sa osmehom.

Autor: P.R.