Pevačica razvezala jezik o gorućim temama, pa otkrila detalje solističkog koncerta i novog albuma na kom uveliko radi

Milica Pavlović uzbuđena je povodom svog prvog velikog solističkog koncerta posle 11 godina karijeri, a sada je otkrila da posle četiri albuma, snima i peti.

Ona će najpre održati koncert u Nišu, a zatim i u beogradskoj Areni, te je bez ustručavanja govorila o rivalima na muzičkoj sceni, sujetnim koleginicama, ali i strahu kako će odratiti prve koncerte.

Kao prva "Zvezda Granda" koja organizuje veliki solistički koncert, priznaje da je ponosna, te da joj znači što ima podršku i Saše Popovića.

Tvoj prvi veliki solistički koncert biće održan u Nišu. Da li si slučajno izabrala baš taj grad?

- Naravno da nije, kad je nešto bilo slučajno... Jako se posvećujem poslu, tako da stvarno nije slučajno 11. februara. To će biti moj prvi solistički koncert u mojoj režiji, sa mojim ljudima, biće održan u ''Čairu''. Krenuću sa juga Srbije, jer su to moji ljudi i oni su zajedno sa mnom i krenuli u ovu avanturu, zvanu ''kraljica juga'' danas, a u tom momentu jednom običnom devojkom koja je htela da ostvari svoje snove u velikom gradu. Odvajali su zadnji dinar da putuju autobusom do Beograda, da me podržavaju i da budu uz mene svim srcem, svim svojim finansijama u tom momentu i verovali su u mene i moje snove. Sve drugačije ne bi bilo fer prema tim ljudima.

Ovo je, zapravo, uvertira za tvoj koncert u beogradskoj Areni. Da li si spremna za to? Mnogi pevači danas zakazuju koncert u Areni, ali da li se plašiš da je nećeš napuniti ili si sigurna u sebe?

- Strah parališe čoveka. Zaista. I kada se za nešto uplašim, gledam da to brzo prevaziđem, jer ne može ništa dobro da ti donese. Idem pa gde stignem, Arenu smo zakazali u martu još pre izlaska albuma ''Posesivna bivša''. Zaista smo verovali u to da od tog momenta, pa posle godinu i nešto dana će se desiti ovaj koncert u Areni. Verovali smo u to i s tom željom smo i ušli u aktivnosti koje su se kasnije desile i koje će se dešavati do Arene. Koncert u Nišu je tizer za Arenu. Ja idem korak po korak, nisam pričala da je Arena zakazana jer nema potrebe, postoji toliko toga što treba odraditi do Arene, kao i sada do ''Čaira''.

Hoće li se dogoditi peti studijski album pred samu beogradsku Arenu?

- Da. Posle koncerta u Nišu ide peti studijski album, danonoćno radimo na tome.

Da li će Albino biti jedan od saradnika na novom albumu?

- Hm... Mislim da da. Braja takođe, ponavljam ekipu.

Tvoja popularnost je velika, a da li je i broj onih kolega koji ti podmeću nogu sada veći nego na početku karijere?

- Nikad nije bilo lako na estradi, neću da te lažem uopšte... Imam tu sreću što imam toliko obaveza na dnevnom nivou kojima moram da se bavim, i u šta sam uključena htela ili ne. Tako da ne stižem da se bavim svima njima. Pre par meseci sam onako lepo blokirala dosta kolega, nisam napravila čistku nego haos u univerzumu, zatalasala more i planine. Zemljotresi koji se nikada nisu desili, su se desili tada u našoj zemlji. Prosto, dala sam im razlog da me ne vole, da bar znaju zašto me ne vole. Pre toga nisu znali što me ne vole, e sad bar nek imaju razlog za to. Blokirala sam ih i super.

U aferi "Provereno" si stekla mnogo neprijatelja na estradi, da li si sada spremna da zakopaš ratne sekire i nekima pružiš ruku pomirenja?

- Ma nisu to neprijatelji. Negde mislim da oni mene svi vole. Ja njih volim, to što blokiram... Znaš kad bih se ja naljutila da me neko blokira? Pritom, pojedine nisam ni blokirala, nego samo otpratila. Tako da mogu da mi gledaju profil.

Anu Nikolić si tada tužila. Dokle je stigao taj proces na sudu?

- Nisam je tužila, ne! Odustala sam.

Govorila si da te je jedna koleginica nedavno prozivala u emisiji na nacionalnoj frekvenciji, a nakon toga ste se srele u jednom hotelu... Da li si spremna da nam otkriješ o kome se radi?

- Nismo se ponovo sretale... Ne bih joj davala reklamu, ionako me je iznervirala.

Poznato je da mnogo ulažeš u svoju karijeru, poslednji album je koštao preko 300.000 evra, dok si za album "Zauvek" digla kredit kako bi snimila spotove. Da li se u današnje vreme isplati snimati visokobudžetne albume?

- Sve prazni džepovi, nigde dinara nema, ni u torbici, ni u džepovima. Tako je bilo, digla sam kredit. U današnje vreme se ništa ne isplati, pusti ti mene. Ali ako radim, neću da fušerim i pravim lažnu sliku. Ili radim kako treba, ili ne radim uopšte. Ovo su prelepe stvari, gde ćeš lepše nego da pevaš, uzimaš energiju, daješ... I onda da polovično radiš... Ma, neću! Postoje ljudi kojima prolazi to da rade polovično i ja to vidim i pozdravljam, sve dok postoje ljudi koji to vole i koji su konzumenti toga. Ja moju karijeru vidim na ovaj način, ulaganjem, odricanjima, nespavanjem i nikako drugačije.

Autor: P.R.