Ovi detalji će naježiti sve!

Ove subote autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković ugostila je u studiju dobro poznata imena domaće javne scene. Naime, ona je na aktuelne teme razgovarala sa: pevačicama Gocom Božinovskom, Anabelom Atijas, glumcem Brankom Babovićem, poznatijim kao Đuro Palica, najpoznatijom doktorkom u Srbiji i narodnom poslanicom Nadom Macurom, kao i sa bivšim zadrugarima Draganom Mitar i Mensurom Ajdarpašićem.

Dragana Mitar je tom prilikom govorila o svojoj agoniji zbog nedavne operacije nosa.

- Dovela sam sebe do to mere da je operacija sedma po redu trajala 11 sati. Nije najvažnije da li sam nekom lepa ili ružna, ali kad zračim spolja, onda zračim i iznutra i onda mogu nekako da se posvetim i drugim stvarima - priznala je Dragana u ''Magazinu In'' s knedlom u grlu, dok su je svi nemo slušali, a celu ispovest bivše zadrugarke imaćete priliku da čujete ove subote u ''Magazinu In''.

Autor: M.K.