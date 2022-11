Emisija koja će se zauvek pamtiti!

Voditelj Milan Milošević sinoć je ušao u Belu kuću, pa je kao i svakog četvrtka održana emisija "Gledanja snimaka".

Na samom početku zadrugari su imali priliku da pogledaju kako je izgledao prvi susret Ivana Marinkovića sa sinom, Željkom Kulićem, u "Zadruzi" i kako si njih dvojica uživali u zajedničkom vremenu, dok su ih s osmehom na licu posmatrale Marija Kulić i Miljana Kulić. Ovaj prizor ganuo je mnoge zadrugare, ali i voditelja Milana Miloševića, koji nije mogao da suzdrži suze zbog emotivnog prizora.

Miljana i Marija su među prvima dobile reč da prokomentarišu susret Ivana i Željka, ali i otkriju kako će njihov odnos funkcionisati u danima koji su pred nama.

Osećam se... prelepo je bilo danas, mnogo je emotivno bilo. Mislila sam da Ivan neće doći, on je došao. Znala sam da je mama pogrešila u proceni da neće doći. Fenomenalno je bilo, Željko mi deluje srećno. On je mali, ali je pametan, deca tog uzrasta možeda mogu da osete ko im je otac. U šoku sam, navikla sam o ružnim stvarima da pričam. Nadam se da će ovako ostati napolju - rekla je Miljana.

Nakon Marije i Miljane i Ivan je progovorio o svom susretu sa sinom Željkom.

Osećaj mi je između sreće i tuge... Proradio je u meni instinkt taj, osećao sam se kao da smo dugo zajedno. Meni je lik ostao, kao da raste pored mene. Ovo što kaže Marija... 'čiko' ili 'tata' svejedno je. Nije u ovom trenutku bitno kako će da me oslovljava, sve će vremenom doći. Uvek su me volela deca, nisam očekivao odbojnost. Ovo je trebalo da bude jedna svakodnevnica. Mesto možda nije idealno ali vreme jeste... Bilo mi je prelepo, nadam se da će tako biti stalno - govorio je Marinković.

Tokom pauze za reklame Miljana, Marija i Ivan razgovarali su ispred Bele kuće o malom Željku i isplanirali mu iznenađenje za Novu godinu, a vrlo brzo pridružio im se i Nenad Macanović Bebica.

Lazar Čolić Zola takođe nije ostao imun na prizor susreta Ivana i Željka, pa je Aniti Stanojlović za vreme reklama priznao da je ovo najlepši klip koji je video za svih šest sezona najgledanijeg rijalitija.

Možda ne može ispraviti 100% ali.. Ovo je meni najlepši klip koji sam video u 6 sezona "Zadruge" - rekao je Zola.

Ivan, Marija i Miljana nastavili su razgovor u pušionici, pa po prvi put javno popričali o malom Željku, bez obaziranja na žestoke sukobe koje su imali.

Tokom pauze za reklame došlo je i do žestokog sukoba između Super Cvete i Branislava Radonića Brendona.

Ne želim da se družim sa tobom, zato što si luzer. Ne možeš da sediš sa nama - dodala je Cveta.

Možeš da lažeš, mene to ne remeti. Zašto ti Arapi k*ke po faci? Debela si sirena, kit - rekao je Brendon.

Kad su u pušionici Marija i Miljana ostale same sa Bebicom, došlo je do nove svađe Miljana i Nenada, jer ona misli da on nju sve laže, zbog čega je on počeo da preti da će otići iz "Zadruge".

Sve me je slagao, i za oca i za majku i za ženu i za lokale, zgadio si mi se - rekla je Miljana.

Nema potrebe da se sa mnom raspravlja. Otići ću i neću da se vraćam - govorio je Bebica.

Kad se Milan Milošević vratio u Belu kuću dao je reč Bebici da komentariše snimak koji je pogledao i susret Ivana i Željka, kao i komentare zadrugara da misle da je ljubomoran na njihov odnos.

Rekao sam da prepoznaje Ivana, ovo je nešto najlepše što se desilo. Nisam nervozan zbog klipa, nego zbog drugih stvari. Ali sto posto oseća da je Ivan njegov otac, prepoznaje mu lik. Rekao sam Miljani da nema potrebe da plače... Nema razloga da ga mrzim, rekao sam da treba da se vidi sa njim, nego se plaše šta će biti posle. Videlo se po Željku, kako se ponaša. Ne može svako njega da podigne - rekao je Bebica.

Zola je pred svima priznao koliko mu je drago zbog snimka koji je video, a njegovo izlaganje dovelo je Miljanu do suza.

Ovo je meni najlepši klip koji sam video za svih svojih koliko sam već ovde. Neko treba da izvuče pouku iz ove emisije. Kakvo god ljudi imaju mišljenje, ovako nešto što se desilo danas, nije mogla bolja stvar da se desi. Može da utiče i na malog Željka, Miljana treba to da ceni, treba da je briga i za mene i za Bebicu. Oduševljen sam, steći će vremenom taj osećaj. Ovo ne može da se kupi, ovo je neprocenjivo - rekao je Zola.

Zadrugari su masovno počeli da osuđuju ponašnje Bebice, a među prvima je bila Aleksandra Nikolić.

Vidi se da Bebici sada nije dobro... On je stalno pričao o Željku, uvek se trudio oko njega. Naravno da mu sada nije svejedno, svestan je da će svaki dan provoditi zajedno i to ga boli. Može on da kaže da je srećan do sutra, ali je besan. Plakao si malo pre! Ti prvo treba da vodiš računa o svojoj deci! Ovo je po meni čisto foliranje, ako nemaš osećaj za svoju decu kako ćeš za malog Željka! Želeo je da kupi Mariju i Miljanu i uspeo je! On je po meni čisti psiho! Nije ni alimentaciju plaćao - govorila je besno Aleksandra.

Ivan je tokom novog izlaganja odlučio da pohvali Zolino ponašanje, a onda žestoko matirao Bebicu i za njegovo ponašanje okrivio Mariju i Miljanu.

Zola je došao kao Miljanin bivši momak. Nikada nije osetio potrebu da njemu nadomesti nedostatak očinske figure, fokusiran je bio na nju. Marija i Miljana su krive za Bebicu, čovek od 40 godina mora vama da podnese stav. Ne želim da krivim Bebicu u ovoj situaciji, ispada da je preko Željka heto da se stacionira u Nišu. Ja se tu neću mešati. Moja ćerka ima super očuha. Ne bi se bunio ako će neko drugi provoditi vreme sa Željkom, tako je jer ja neću živeti sa njima - rekao je Ivan.

Uroš Ćertić žestoko je opleo po Bebici, pa istakao da je on sigurno fanatik Kulića koji je želeo da se uvuče u njihovu porodicu.

Mislim da je on ozbiljno uprskao sa prodicom i sardnicima... Možda je u nekom kontaktu sa bivšom ženom, ali krišom. Smatram da je on ozbiljan fanatik koji je pratio rijaliti! Ko ne zna ko je Miljana Kulić? Marija, ti ne želiš da priznaš da te je Bebica nasamario - izjavio je Uroš.

Miljana više nije mogla da toleriše Bebicino ponašanje, pa je pred svima nikad brutalnije oplela po njemu.

Sve je slagao, mene bi bilo sramota! Mi nismo tvoja porodica, idi kod mame! Treba da gledaš svoju decu, da budeš sa svojima, možeš slobodno da kreneš kod svoje mamice - nastavljala je Miljana.

Naredni snimak koji je pušten zadrugarima bilo je sramotno ponižavanje Milice Veselinović i pokušaj da ponovo obnovi odnos sa Markom Markovićem.

Ovo je prvi put što sam videla nešto katastrofalno, od strane mene. Uvek je Zorica kritikovala što ga branim, ja ga nisam izdala. U njega sam zaljubljena i to je to - kazala je Milica.

Ti si opsednuta Markom. Ovo si ti radila Mensuru, na sličan način - dodala je Anđela.

Ne bi ona prešla preko pogleda jednog. Možda jeste bila neka moja igra, napolju sam sa Stanijom bio tri godine. Nisam sa Milicom od "Pretresa nedelje" reč razmenio, i to je to. Kakvo druženje? Što bih se družio sa njom? Ne želim da joj dajem lažnu nadu - rekao je Marko.

Bilal Brajlović napao je Ivana da pokušava da izvuče Milicu iz situacije sa Markom i govori joj šta da kaže, nakon čega je njemu Milica napravila haos u vezi sa Majom Marinković i otkrila da joj Brajlović upućuje poglede.

Pokušavaš Milicu da izvučeš iz g*vana. Dok je trajao klip, govorio si joj šta da kaže. Marko je bio isti sa njom od samog starta, ceduljica je samo izgovor. Njemu sve ovo ništa ne znači, neće da bude sa tobom - govorio je Bilal.

Ako je nju neko kritikovao, to sam ja. Bliska mi je i gledam je kao ćerku, govorio sam joj za njeno dobro - govorio je Ivan.

Onda bolje da ćutim! Pogledi su trajali nedeljama, nemoj mene da praviš budalom - prekinuo je Bilal.

Ja ćutim samo da se ti i Maja ne bi svađali zbog mene - govorila je Milica.

Nakon Miličinog priznanja Maja je uletele u pušionicu kod Bilala i nasrnula na njega, zbog čega je obezbeđenje munjevitom brzinom uletelo i sprečilo veći sukob.

Sledeći prilog bio je Majin razgovor sa Drvetom u kojem je pričala o svojim osećanjima nakon Bilalove prevare sa Majom Kovačević. Pošto su samo par minuta pre toga imali sukob, Brajlović je i dalje bio besan.

Muka mi je od pitanja od svega, izvinjavanja, mirenja. Fino sam je komentarisao, dođe budala sada i krene skakati na mene. Meni nije ovo normalno, ovo sebi neću da dozvoljavam. Ne zanima me. Njoj sve smeta, idi leči se - rekao je Bilal.

Ja ne mogu da budem normalna, nisam normalna. Što ti mene ne poštuješ? - dodala je Maja.

Ja nisam muškarac što nisam kao ustao za nju, kada prećutim tada ispadam muškarac - rekao je Bilal.

Naredni prilog pokazao je zadrugarima da Anita i pored veze sa Zolom stalno provocira Marka.

Ovo je sve bilo pre se*sa, kada je videla Zolandera, bilo je drugačije. Jesam se iznervirao, priznajem, nije mi svejedno. Krivo mi je bilo iz nekog poniženja, ali posle nekih situacija između nas dvoje, sve je lakše. Za sada joj je sve oprošteno - rekao je Zola.

Maja je prišla Bilalu tokom emisije i počela da ga moli za oproštaj, a najviše ga je šokiralo njeno priznanje da ga voli kao Boga.

Zadrugari su imali priliku da vide i jučerašnju svađu Sanje Grujić i Marka Stefanovića, a nakon njegovog komentara, ona je priznal da želi da ima mir sa njim.

Posvađali smo se zbog oblačenja. Ona misli da joj branim da se oblači kako hoće. Pecka me za stvari za koje zna da me nerviraju. Kaže nešto da bi me povredila. Ja nju poštujem, a vidim da namerno radi neke stvari. Hteo sam da je pustim da bude bez mene malo. Oprostio joj bi, ali mora da nauči da me poštuje - rekao je Marko.

Nakon emisije došlo je do novog sukoba između Bebice i Miljane, zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje.

Maja je iskoristila priliku da posle emisije popriča sa Milicom i proveri da li je BIlal stvarno gleda, a Veselinovićeva je pohvalila njegovo ponašanje u vezi.

Nakon žestokog sukoba, Miljana je ipak prišla Bebici i priznala da mu nedostaje, nakon čega su kasnije proslavili pomirenje vrelom akcijom.

Autor: A. N.