Nedelja veče, ona koju zadrugari nimalo ne vole, jer je tada boravak u "Zadruzi" poljujan čak dvema osobama u Beloj kući. Tako je glasovima zadrugara nominovan za izbacivanje bio Bilal Brajlović, dok je u duel sa njim publika odlučila da pošalje Božu Džonsa.

Na samom startu emisije "Izbacivanje", voditelj Darko Tanasijević obavio je intervjuu sa Miljanom Kulić u Šiša baru, koja je tom prilikom progovorila o odnosu Ivana Marinkovića i njihovog sina Željka, Nenadu Macanoviću Bebici i Zoli, svom bivšem momku.

Da li si razgovarala sa Marijom o trenutku kad ćete Željku objasniti da mu je Ivan otac? - pitao je Darko.

Jesmo. Prvo smo mu rekli da je čika, pa Ivan, on kad dođe u apartman kaže: "Igrao sam se sa Ivanom". Fenomenalan je osećaj, nadam se da će se to nastaviti napolju - rekla je Miljana, dok je na pitanje šta se dešava između nje i Zole, imala da kaže:

Ništa se ne dešava, niti će se dešavati. Moja mama je dobacila da se mi gledamo, zamerila sam joj to, učinilo joj se. Ja skrećem pogled da ne bi izlazili klipovi. Ta priča je završena. On stalno komentariše Nenada i mene, iznervirao me je, ja sam rekla ono pred Anitom kako smatram i mislim, jer je meni rekao da se igra. Mada mislim da se polako zaljubljuje u nju, više nije onakav kakav je bio za stolom, u duhu je zaljubljenosti. Njoj je cilj da bude u najjačoj priči, naravno da joj se on ne sviđa. Možda se u međuvremenu zaljubila, želim im svu sreću. Ja sam se odljubila, zgadio mi se, po ko zna koji put me je izdao. Ne bih pričala na tu temu. Ljudi koji me ne vole mi žele zlo, a to je Zola - dodala je Kulićeva.

Zvzedan Slavnić otkrio je zadrugarima da se posvađao sa Mikijem Đuričićem, a onda je doneo odluku da se iseli iz rehabilitacije i da dođe u spavaću. Ivan Marinković i Miljan Vračević odmah su krenuli da mu traže krevet, a po svemu sudeći među prvim komšijama biće mu baš Aleks Nikolić.

Dok se kod voditeljke Dušice Jakovljević u studiju nalazio otac nominovanog Bože Džonsa, Karađorđe, Darkov naredni sagovornik u Šiša baru bio je Lazar Čolić Zola, koji je ovom prilikom otkrio u kakvom je trenutno odnosu sa Anitom Stanojlović, Miljanom, ali i o svim aktuelnostima u njegovom životu.

Sinoć je bilo svakakvih konverzacija, ali nije stiglo do rešenja. Marija je pred svima rekla da se Miljana i ja gledamo, otišao sam da je pitam što to govori. Nakon toga je došla i Miljana. Sad je posle intervjua došla do pušionice, poslala Bebicu da donese neke stvari, a ostala sa mnom i Zoricom, indirektno mi se obraćala. Nebitno. Sinoć je došla za Marijom, ja je pitao što je došla tu, kao neće da ja pričam sa Marijom, a da ona ne čuje. Pa je došao Bebica, Anita, pa i Ivan Marinković...Da otvorimo karte, interesujem Miljanu, ali je svesna da se ja sve pitam. Ona to zna. Svestan je i Bebica, ali se pravi da nije svestan. Sinoć kaže da odgovorno tvrdi da me Miljana ne gleda. To je haos šta se tu dešava. Miljan joj sinoć govori da smo svi došli na konto nje, ja kažem: "Da, ne bi se znalo šta je Zadruga da nema nje", ona odmah krenula da psuje. Ona se inati sa Bebicom, vrišti kad imaju odnose - rekao je Čolić.

Hoće li Miljana ikad biti srećna? Jedan dan sve najgore o Bebici, pa onda iz inata priča da ga voli - pitao je Darko.

Nema tu sreće, kakav Bebica. On je prekucao igricu. 15 puta je slaže, pa Mariji priča jednu priču, zadrugarima treću. Zamisli da sam ja tako pre par godina. Svašta bih mu rekao, i njoj i Miljani, ali se suzdržavam, da ne ispadne da hoću da ih razdvojim. Za Miljanu se može reći sve, ali nije glupa, mene je provalila za svaku malu sitnu laž, uvek me je provalila - pričao je Zola.

Za to vreme, Miljana je zakopala ratne sekire sa još jednim svojim cimerom, a reč je o Marku Stefanoviću. Naime, ona mu je pružila ruku, što on ovom prilikom nije odbio.

Da li mogu da ti se izvinim? Prošlo je neko vreme i imam potrebu. Izvini - rekla je Miljana.

Izvini i ti. Ja se ne bih ljutio na tebe uopšte samo da mi nisi rekla ono za mamu - rekao je Marko.

Izvini, izvini molim te. Naravno da ti ne poznajem mamu, to sam rekla u afektu jer sam se mnogo bila iznervirala - rekla je Miljana

Nakon što se pomirila sa Markom, ona je pogođena euforijom, krenula da juri Ivana Marinkovića po sobi kako bi i njega izljubila.

Miljana je saopštila svojoj mami, Mariji Kulić, da želi da napusti rijalti, a zatim ju je polila vodom.

Bebica je grdio Miljanu zbog polivanja Marije vodom, a zatim ju je ispitivao šta će raditi kući ako pobegnu.

Od ovog momenta, pa na dalje, zuc da ti nisam čula. Da mi se nisi obratila. Ne interesuješ me - vikala je Marija iz apartmana.

Ja se oblačim i sad idemo - rekla je Miljana.

Šta polivaš Mariju? Nije ti rekla da jedeš go*na - rekao je Bebica.

Naredna stanarka Bele kuće, koja je imala priliku da porazgovara sa Darkom u Šiša baru, bila je Anđela Đuričić, koja je ovom prilikom progovorila o odnosu sa Zvezdanom, Urošem Ćertićem, ali i o dešavanjima u kući.

Želim da spavam mirno. Tajne poruke od Uroša primam duže vreme. Od početka se mota oko mene, a poslednjih 10 dana mi stalno ostavlja hranu, slatko, ovo, ono, postaju učestaliji pogledi, čudni. Prati situaciju šta se dešava. Pre pet dana sam našla poruke. Tog jutra mi je ostavio kilometarsku poruku, verujem da gledaoci već znaju. To je to, ja sam jedna od milion koja je ušla u rijaliti. Ako neko gleda, može da primeti da me on ne zanima u tom smislu, on je stvorio u svojoj glavi da će tu biti nešto. Prema meni je dobar, sviđam mu se, ali zaista me ne zanima. Postaje mi sve napornije. Mislio je da spavam jednog jutra, pružila sam ruku, on mi je uzeo ruku, ja sam ga pitala šta radi, on počeo da se smeje. Mislio je da spavam, rekla sam mu: "Komšija, komšija...". On zna da bude drzak u situacijama kad ga odbiju. Njega je sramota da prizna, on misli da se ništa ne vidi. Boji se odbijanja. I mlađi momak, nije mu svejedno da dođe i kaže. Video je kako sam postupila prema drugim muškarcima - rekla je Anđela.

Dečko je iskompleksiran, on je najbolji, najlepši, boji se da ga odbije. Ja mu se čak i ne zahvalim kad mi ostavi nešto slatko. Ja mislim da je očekivao da ću uzvratiti, nastavio bi da šalje poruke. Mislim da je tražio fidbek, a ja ga nisam ni primećivala. Popričamo na par minuta, ali to je kao sa svima. Samo mi je postao jako neprijatan. Jedno jutro mi je opisao kako spavam, kako se pomeram dok spavam, malo mi je čudno. Matora mi je rekla da promenim krevet, ali nemam gde. Ako nastavi, bez ustručavanja ću da mu priđem i kažem da to nije to - istakla je Đuričićeva.

A šta radi Marko Marković? - pitao je Darko.

On je ustao, rekao da mu se sviđam, da bi bio sa mnom u vezi, ali meni je sve to tamo: "Osvojio sam ovu, ovu, sad idemo dalje". To se meni ne sviđa. Podseća me sa tim ponašanjem na neke muškarce koje sam poznavala, radi kao Mateja, sa svakom devojkom hoće na isti fazon. Ne želim takvog muškarca. Nije dovoljno samo biti lep, fali malo muškasti stav. Za svaku priču istu priču. Za sad je samo lep, meni to stvarno nije dovoljno - dodala je Anđela.

Zadrugari su u spavaćoj sobi napravili opštu pometnju oko rasporeda kreveta i manjka mesta.

Sačekaj da završim je*enu rečenicu. podigni onaj krevet odande - vikao je Ivan.

Ja neću da se spajam ni sa kim - rekla je Sanja.

Ne da se spajaš nego da se približiš - rekao je Ivan.

Nakon Anđele, u Šiša bar kod Darka stigla je Jovana Tomić Matora, koja je odlučila da razveže jezik o nekim situacijama koje su zbunile mnoge.

Od ponedeljka se dešava nešto, Anđela je nervozna. U ponedeljak ja ulazim u radionicu, vidim na zidu svežu farbu, prepoznajem rukopis: "Kapiraš da je to to, od srca, poverenje #1". Anđela je shvatila da se o njoj priča, da joj ostavlja Uroš slatkiše, hvata je za ruku da spava. Posle kupovine mi daje prvu porukicu, suđeno, bla, bla, bla, tačno sam znala. Dešava se žurka, Zvezdan sedi sa nama pije, vidim nervozan, kaže: "Moram nešto da ti kažem, Uroš mi šalje poruke, tu je pisalo da Marija Kulić i još neka osoba hoće da ustanu i kažu za Aleks, da se tu nešto kuva, pa ga Uroš upozorava na to". Ovaj je prećutao to i bacio. Onda mu je stigla poruka da su ga provalile te osobe da on ustvari muva Anđelu, da bi skrenuo pažnju sa Aleks i njegove priče - krenula je Matora.

U prvoj poruci je Uroš stavio da se mnogi motaju oko Anđele, da neće da se meša, aludirao je na Zvezdana. Mi kapiramo da Urošu nešto tu smeta. Ili je ljubomoran, pa hoće da ih razdvoji, Ja kažem Zvezdanu da sto posto to priča zbog Anđele, jer mu se sviđa. Onda kreće priča za Marka i Aleks. To se sve dešava tih par dana. Uhvatila sam malu Milicu, koja je rekla da nešto primećuje. Na radiju Marinković i ja pokrećemo između redova tu priču, Mića mi je rekao da je primetio da je pre mesec dana Marko pomazio Aleks po ruci. Šta se dešava? Ljudi misle da Aleks bleji sa Markom da bi sklonila priču od Zvezdana, a Zvezdan isto sa Anđelom. Ustvari Urošu se sviđa Anđela. Ne mogu da verujem da dečko igra rijaliti sa papirićima i porukicama - dodala je Tomićeva.

Odmah nakon pauze za reklame, Maja Marinković je kod Tanasijevića progovorila o odnosu sa Bilalom Brajlovićem i spekulacijama zadrugara da je ponovo počeo da gleda u Nikolićevu.

Super sam, otkad sam raskinula sa svojim dečkom, super sam (smeh). Naša veza je počela neozbiljno, ali nisam očekivala da ću da se zavozam. Jesam mu na početku pretila da ću mu vratiti. Ali malo mi se menja iz dana u dan, nisam pri tom stavu da ću mu vratiti. Nije džentlmenski to javno ostavljanje. 25. će nam biti mesec dana, ja se jesam zaljubila u njega. On jeste promenio neke stvari, ali on me je javno prevario pre sedam dana, ne mogu tek tako da imam poverenje u njega. Ja stvarno radim stvari iskreno - rekla je Maja.

Sinoć se na nominacijama pokrenulo da on opet gleda u Aleks - dodao je Darko.

Ma, kakvi. Ja sam rekao da je Zolino izlaganje bilo najbolje, za sve, izuzev toga za Aleksandru. On je mlad, voli da flertuje, ja sam se više zapitala kad je Milica u pitanju, a ne Aleksandra. On je kod mene na skeneru, nikad se ne opuštam. Jesam oprostila prevaru, ali nisam je zaboravila. Ali ako bismo vraćali jedno drugom... Ne kažem, ako se usudi da mi još jedan put nanese bol, ne znam kako će ići priča, ali ne planiram da se svetim, jer sam se stvarno zaljubila. Ne bih inače pravila scene. Delimično mi je lepo, kako kad - priznala je Maja.

O odnosu Zvezdana i Aleks bruji region, a zadrugari sve više sumnjaju da se između njih dvoje nešto dešava. Darko je večeras obavio intervju sa Slavnićem u Šiša baru i dotakao se raznih priča koje kruže.

Sinoć si imao ozbiljnu polemiku sa Majom - rekao je Tanasijević.

Meni je došlo u trenutku, stajalo mi je, pa mi je stajalo. Ako priča da me gotivi, onda se valjda ne bi igrala. Moje mišljenje je da se igrala do sada sa mnom. Primetili su i ljudi koji mi misle dobro. Pustio sam jednom, dva puta, ali je malo prešlo granicu. Nije mi se svidelo to više. Prećutim, ali sam dosta stvari saznao. Pre mesec dana je reklo nešto o povezivanju sa Aleks, saznao sam pre par dana da je ona inicijator, a ona treba da bude ta koja kontrira. Pustio sam i to za matičara, i ptica na grani može da vidi da je to uradila iz inata - rekao je Zvezdan.

Kako je sad Miljan? - pitao je Darko.

Pustiš pet sati, on izbacuje fore, smeje se cela kuća, bez njega Zadruga ne bi bila ista. Nestvarno je duhovit. Malo je nervozan, ima taj deo koji pretera i kad se šali i kad sve, nema sekund kad treba da stane, ali daje za prava drugima da mu uzvrate. Mislim da nije zlonameran, ne bih sa njim provodio vreme. Prvih mesec dana sam mu rekao da ne može sa svima da se šali isto. Miki je ispravan što se tiče stvari, ali vodi svoj neki rijaliti, u pravu je za to što je rekao za Aleks Miljanu. Miljan ne radi ništa zlobno. Jeste se stvarno družio sa Aleks, ona je uradila šta je uradila, istrtljala se bezveze. Pre neki dan se izvinila iskreno. Nisu sad neki prijatelji, normalni su, ali se ne druži on ni sa njom, ni sa Milicom - ispričao je Slavnić.

Poslednja zadrugarka sa kojom je Darko obavio razgovor u Šiša baru bila je Marija Kulić, koja je tom prilikom raskrinkala svoju ćerku Miljanu i otkrila razlog zbog čega ju je polila.

Marija, utisak nedelje je taj susret, spajanje oca i sina, Željka Kulića i Ivana Marinkovića. Kakvi su tvoji utisci? - pitao je Darko.

Oduševljenja sam. Spontanije nije moglo da bude. Pošto smo Ivan i ja bili u lošim odnosima, očekivala sam možda da se obrati Drvetu da priredi neko iznenađenje, da možda bude tako, dok se ovo nije desilo. Ali nema veze, ovako je bilo spontano, došao je. Malopre smo pričali, Željku su poznati zadrugari, likovi, Miki, Ša, oni koji su češće provodili vreme sa njim, opusti se. Ivan mu nije poznat lik, bili su 4 minuta kdo kuće. Još padala kiša, Ivan došao sa kapuljačom, kad je video, počeo da plače, čovek sa crnom kapuljačom, kao lopov. Rekla sam mu da je skine, skinuo je, onda se Željko opustio. Onda kad mu ponudiš igru, on voli. Ivan zna sa decom, radio je u vrtiću, zna taj pristup - pričala je Marija, pa je na pitanje zbog čega je ćerka polila vodom, rekla:

Nezadovoljna je zbog Anite i Zole, a nad nama leči frustracije, na Bebici i meni. Vrlo bezobrazno je to uradila. Rekla sam joj da mi se ne obraća više. Moraš da se nauči da se roditelj poštuje, ja nisam zadrugar njoj, nego majka. Nenad treba da zna šta joj je u glavi. Da se mešam neću. Nju niko ne prisiljava da bude sa Nenadom. To je njen izbor bio. Ako ga je već dovela ovde, protiv toga sam da ga ponižava, katastrofa - poručila je Kulićka.

Darko je obavio intervjue sa zadrugarima, a potom se vratio na imanje, jer je došlo vreme za izbacivanje. Otišao je po nominovane takmičare, Bilala i Božu, kako bi se odigrala igrica Velikog šefa.

Voditelj je objasnio zadrugarima pravila igre. Na podu su se nalazili baloni u zelenoj i crvenoj boji. Na znak Velikog šefa, morali su da krenu da gaze svoje balone, a ko prvi stigne do crnog, on je pobednik igre. U igrici je pobedio Boža, a njemu su glasovi zbog pobede nad Bilalom, ovom delu, bili duplirani, te je Tanasijević saopštio rezultate glasanja publike.

Jedan od vas dvojice je osvojio 98 odsto glasova, dok je drugi samo dva. Božo napuštaš Zadrugu, Bilal ostaje - rekao je Darko.

Boža je kolima krenuo putem studija kod voditeljke Dušice Jakovljević, u kom ga je sačekao otac Karađorđe, a kom je sin poleto u zagrljaj. Nakon ovog emotivnog susreta, Ristanović je porazgovarao sa Jakovljevićevom.

Sve se nekako skupi. Samo malo da dođem sebi. Nisam mislio da će tata doći, mislio sam da će drugari - rekao je Boža.

Hoće li ti nedostajati Miljana? - pitala je voditeljka.

Da, zadrugari ismejavaju, ali ja sam dokazao da sam zaljubljen u nju. Kod mene ništa nije fejk. Ja sam bio fer prema svima, dozvolio da pričaju kako hoće. Onda su krenule priče da sam gej, pa kad god je bilo nešto, ja bio kriv. Vređali me, ponižavali. Najviše sam dobio udaraca ja. Drago mi je što sam bio deo ovog projekta. Miki od prvog dana me ne gotivi, pljuje me, ogovara. Njegovo pravo, ja mu ne zameram, ljudski je praštati. Zorica je bila prema meni kao majka, Marina, Ša me je poštovao - ispričao je Džons.

Pošto je Boža napustio velelepno imanje u Šimanovcima, Lepi Mića je započeo svoju Igru istine, a jedno od prvih pitanja postavio je Anastasiji Bojanović.

Anastasija šta se dešava sa tobvom? Zašto je Nenad izašao iz sobe? - pitao je Mića

Ništa, promenila sam krevet, našla sam slobodan i prebacila se. Ne znam ko je rkeao da sam zaljubljena u njega, jesam. Nisam smela da mu kažem - rekla je Anastasija Bojanović.

Na devojačkoj večeri je plakala jer se saznalo da joj se sviđa Ša - rekla je Aleks.

Traje to od devojačke večeri - rekla je Anastasija.

Naredno pitanje na "Mićinoj igri istine" pevač je postavio Marku Markoviću.

Kakav odnos imaš sa Aleks? - pitao je Mića.

Nikakav - odgovorio je Marko.

Da li spava na Dejanovom jastuku? - pitali su Stefanović i Sanja.

Krajnje drugarski - nastavio je Marković.

Nenad Aleksiš Ša je pobesneo zbog toga što je Bojanovićeva priznala da je zaljubljena u njega. Otišao je u pušionicu i žalio se Ani Spasojević i Petrućiju.

Te priče da bi ostali ovde nek j*bu mater. Ja sam prošao šta sam prošao. Pre ću da se diskvalifikujem. Gledali Zadrugu 4, pa misle da ću da je ponovim. Nikad u životu! - pričao je Ša.

Posle "Mićine igre istine", došlo je do haosa između Ane i Nenada Lazića Nece. Ona je uskočila u njegovu svađu sa Ivanom Dragićem, a on joj je utrljao keks u kosu i više puta uneo u facu, a ona je više puta nasrnula na njega i došlo je do žestokih uvreda.

Haos Ane i Nece se nije zaustavljao, a u ceo sukob se umešao i Predrag Lazić Peca, koji je čuo kako Ana kuka da joj je Neca napravio modricu. Došlo je do koškanja u pušionici.

Prvi me je počupao. Ja to ne trpim zvog svog detinjstva, uzvratila sam - rekla je Ana.

Nije te počupao - odbrusio je Peca.

Kakve ja traume iz detinjstva imam, pa vi ne biste postojali ovde. Jao... Patetika. Ne da te nisam počupao. Utrljao sam ti keks u kosu - nastavio je Neca.

