Filip Đukić posetio MANASTIR, a onda mu se desio peh usred ŠUME! Stao mu automobil, a on ŠOKIRAO sve onim što je uradio nakon toga! (PAPARACO SNIMCI)

Niko nije očekivao da će ovo uraditi!

Bivšeg učesnika ''Zadruge'' i voditelja Filipa Đukića ekipa ''Paparaco lova'' pratila je do manastira Rakovica, gde se on zaputio jednog kišnog novembarskog dana. Nakon što se tamo kratko zadržao, on se uputio ka Miljakovačkoj šumi, gde mu se desilo jedno vrlo neprijatno iskustvo!

Naime, njemu se najpre zaustavio usled kvara zaustavio njegov ružičasti automobil marke ''BMW'', a onda je odlučio da se olakša u šumi.

Nakon što je obavio malu nuždu, Filip se vratio do automobila i uspeo da nastavi put, međutim, kako je došlo do kvara, morao je da se ponovo zaustavi i pozove šlep službu.

Filip nije mogao da sakrije nervozu, zbog peha koji mu se desio nakon posete manastiru, a po svemu sudeći čeka ga skupa popravka njegovog četvorotočkaša.

