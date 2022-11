SEVALI NOŽEVI, LETELI SUZAVCI, A NA NEKE PEVAČE SE I PUCALO... Ovi estradnjaci jedva ostali živi na nastupima, a ON je prošao najgore!

Poznati estradnjaci često doživljavaju neprijatnosti na nastupima i njihov život nije nimalo lak, a tome svedoči veliki broj incidenata koji se dešavaju na njihovim nastupima kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Ovo su samo neki od incidenata koji su preplašili domaću javnost, a upravo ta dešavanja svedoče koliko pevačima nije jednostavno da zarade novac.

Seki Aleksić metak prošao pored glave

Seka Aleksić mnogo godina ređa samo hitove, a ne krije da je sa 14 godina počela da peva, te da je na nastupima doživela, pored mnogo lepih, i neprijatne situacije.Naime, pevačica je otkrila da je na jednom nastupu jedva izvukla živu glavu, kada joj je metak proleteo pored glave:

– Dosta toga sam u životu proživela. Ja pevam od 14. godine i u kafani sam od 14. godine, a sada imam 41. Ljude delim samo na dobre i na loše. Svašta sam prošla. Od toga da je neko pucao, da mi je metak prošao pored glave, do toga da su nas u kafanama maltretirali da sviramo do 5 ujutru, a naše se završava u 1h. A mislim da je od mene to što jesam napravilo teško detinjstvo – ispričala je pevačica u emisiji “Realna priča”.

Mile Kitić je takođe doživeo lom na nastupu, kada ga je mladić iz publike oborio sa bine, ali sva sreća brzo je reagovalo obezebeđenje.

- Pevao sam u petak uveče u Bazelu, došao jedan gost i kaže: "Je l' može ta i ta pesma?", ja mu kažem:"Sačekaj, buraz, ne mogu da prekidam sad što pevam". Ja njemu lepo kažem - samo da završim ovo, ne mogu usred pesme da prekidam i da pevam drugu pesmu. Nije mi davao nikakve znake da je agresivan. I on mene za rukav i povuče me dole, bilo je tu par stepenika, ja se sapleo i pao. Odmah je skočilo obezbeđenje i sklonilo ga sa mene, istog trenutka su ga izveli. Nije bilo udaraca, ali izašla je ta ružna slika, na snimku to zaista izgleda tako - rekao je Kitić.

Pevač Deni Boneštaj doživeo je noćnu moru na nastupu kada ga je gost udario flašom u glavu.

- Dok sam na­stu­pao, mu­ška­rac mi je pri­šao i za­h­te­vao da do­đem do nje­go­vog sto­la. Obja­snio sam mu da to ta­ko ne fu­n­k­cio­ni­še, te da že­lim da mu ispu­nim mu­zi­č­ku že­lju i ot­pe­vam pe­smu ko­ju tra­ži, ali s bi­ne. Ka­da sam mu to re­kao, pos­tao je agre­si­van, upo­ran u to­me da me odve­de do nje­go­vog sto­la. Ka­da sam shva­tio da će bi­ti sa­mo go­re, dao sam mi­kro­fon kla­vi­ja­tu­ri­sti i kre­nuo ka toa­le­tu da bih se sklo­nio od ne­pri­jat­ne si­tua­ci­je i tog čo­ve­ka. Čim sam na­pra­vio dva ko­ra­ka, ose­tio sam uda­rac fla­šom u po­ti­ljak. Ka­ko sam se okre­nuo, on me je opet uda­rio, ali na dru­gu stra­nu. Tu imam he­ma­tom. Gos­ti su sko­či­li i sklo­ni­li ga od me­ne, a on je i da­lje di­vljao i vre­đao. Po­če­la je krv da li­p­ti i pri­ja­te­lj mi je sta­vio sa­l­ve­te na ra­nu i odve­zao me u Ur­gen­t­ni. Ta­mo su me uši­li, imam 12 ko­p­či na gla­vi - ispri­čao je za Ku­rir pe­vač.

Maji Berović nepoznati muškarac pretio da će je ubiti.

Pevačica Maja Berović doživela je strašnu situaciju na nastupu u Beču kada joj je nepoznati muškarac pretio da će ubiti nju, njenog supruga Alena i sebe. Čovek je sa kupljenom kartom pušten u diskoteku, neprimećen je sačekao kraj koncerta kako bi se navodno slikao sa njom i čim su ga pustili u bekstejdž, on je izvadio nož. Maja se dobro snašla, nije paničila, nego je odglumila da je radosna što ga vidi, kao da su prijatelji, i ponudila mu da sedne i popije nešto, a Alen, koji je bio nekoliko metara dalje, diskretno je pozvao obezbeđenje. Za nekoliko minuta su ga savladali.

Na Senidinom nastupu bačen suzavac

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah nastupala je u jednom klubu u Diseldorfu, kada je došlo do incidenta na nastupu jer je neko bacuo suzavac, te je publika počela da paniči. Naime, u jednom trenutku u diskoteci je bačen suzavac zbog čega je pevačica odmah prekinula sa pevanjem. Haos je nastao na samom početku nastupa, oko 10 minuta iza ponoći.Inače, ovo nije prvi put da je tokom njenog nastupa bačen suzavac. U avgustu prošle godine, dok je pevala u Bosni, dogodila se ista situacija zbog čega je i tada odmah prekinula sa pevanjem. Kako se pisalo, pevačica je u tom periodu bila navodno na udaru mafije, koja joj je zamerila još pre dve godine kada je rešila da prekie saradnju sa njima, a koji su je finansirali i ulagali u njenu karijeru, dok su od nastupa uzimali veći deo novca.

Autor: M.K.