Žena od sultana otkrila ko je njen BANDIT: Tijana eM ukrstila glas sa Rastom!

Ovaj spoj niste očekivali.

Pevačica Tijana eM, nakon što je njen veliki hit „Žena od sultana“ na platformi Jutjub prešla 100.000.000 pregleda, svoje fanove rešila je da obraduje duetom i to sa popularnim reperom Stefanom Đurićem Rastom. Pesma nosi naziv „Bandit“, a pevačica nam je otkrila kako je došlo do same saradnje sa reperom, koji u poslednje vreme ređa samo hitove.

Do saradnje je došlo preko mog producenta Sharana kojem je Rasta ponudio pesmu, i rekao da baš mene vidi u njoj. Na pesmi se dugo radilo i polemisalo oko truba koje prate baš Rastin deo. Tekst i muziku je radio Rasta, tako da cela priča već obećava - priča Tijana i dodaje:

Spot je kao i uvek ideja mog producenta Sharana, a mislim da je ceo moj tim uradio super posao. I nadam se da će i „Bandit“ doći do srca publike. Uskoro vas očekuje i „Soba za plakanje“ u kojoj će se naći desetak pesama koje su zasigurno evergrin hitovi, samo u drugačijim aranžmanima. A samo vam mogu reći da će se naći i neke pesme koje u originalu nisu snimnjene uz harmoniku, koju u projektu svira Borko Radivojević. Do tada slušajte bandita!

Ukoliko još niste čuli pesmu, to možete učiniti u nastavku.

Autor: R.L.