TUŽNA STAROST! Bila je jedna od naših omiljenih glumica, a sad živi u domu, izbacili su je iz stana i zamalo joj AMPUTIRALI NOGU! (FOTO)

Nije joj lako.

Jedna od najuspešnijih glumica, Ex-Yu filmova, 71-godišnja Jadranka Matković, ostvarila je zavidnu glumačku karijeru, ali njen život nije bio nimalo lak i danas živi u jednom zagrebačkom domu za starije i nemoćne, a u javnosti se dugo nije pojavljivala.

Odigrala je 26 televizijskih i čak 68 filmskih uloga. Životne nevolje dočekala je nespremna. Nakon što su je izbacili iz stana u kome je živela, glumica je zbog povišenog šećera dobila gangrenu, pa joj je pretila amputacija noge.

Jadranka živi u domu za stare poslednje dve godine, i to u sobici koju deli sa cimerkom, jer ne može da priušti jednokrevetni stacionar.

Nudili su joj jednokrevetnu sobu u domu, ali on je koštao preko 62.000 dinara. Prijatelji su joj savetovali da to prihvati, ali glumica kaže da sa penzijom od 52.500 dinara ne može to da priušti. Rado bi to, kaže, uzela da može. Teško je danas i zaraditi tih 10.000 dinara razlike. Posla kojim bi platila tu razliku u njenoj branši, kaže, nema.

Danas se kreće uz pomoć štapa jer joj je pretila amputacija noge. Morala je hitno da se hospitalizuje, a živela je samo na vodi i nije jela. Imala je samo 39 kilograma, nakon čega je na preporuku doktorke otišla u starački dom.

Jadranka je tokom bogate glumačke karijere snimila više od 120 uloga, a one poslednje odigrala je u serijama "Kud puklo, da puklo" i "Nad lipom 35". Prvu je ulogu ostvarila davne 1969. godine u seriji "Sumorna jesen", a publika je dobro pamti i iz "Čaruge" i "Bogorodice".

Autor: R.L.