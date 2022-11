'DO KRAJA ŽIVOTA ĆU SPAVATI SAM' Lukas se javno ODREKAO LJUBAVI, pa u ŠOK intervjuu priznao: Za doček ću pevati u crvenim tangama!

Aca Lukas je spreman za nastup za doček Nove godine, iako je do tog datuma ostalo više od mesec dana.

On je održao konferenciju povodom novogodišnjeg koncerta, a na druženje sa novinarima došao je pod utiskom zbog utakmice naše fudbalske reprezentacije sa Kamerunom i tako je počeo naš razgovor s njim.

- Gledao sam utakmicu. Još se nisam smirio. Igrali smo većim delom odlično. Posle dođe taj peh, i to je to. Igramo strašno, šta se tu desilo da tako padnemo psihološki, ja ne znam. Ovo je bila najbolja akcija na Svetskom prvenstvu definitivno, to nije nijedna reprezentacija pokazala. Peh. Mislim da je presudna povreda Pavlovića, on je najbolji igrač na terenu bio.

U medijima se stalno piše da pevači uzimaju enormne cifre za doček Nove godine i da su honorari tada veći za tri-četiri puta nego obično. Šta je istina?

- Nije. Tad su honorari veći 30 do 40 puta mojim kolegama. Meni tri-četiri puta. Ne znam koliko uzimaju drugi. Ja ne uzimam koliko zaradim, ne uzimam nikom ništa. Pevači koji najmanje zarađuju imaju više nego obični ljudi. Ne treba pevači da traže pomoć, već da daju pomoć drugima, kao što sam ja radio dok je bila korona.

Na tvom koncertu u Areni imali smo prilike da u javnosti prvi put vidimo tvoju majku. Kako je reagovala na medijsku pažnju?

- Pre biste uspeli da snimite onog crnog pantera nego moju majku, ali eto, desilo se... Ona dolazi stalno na moje koncerte, ali ste je sada prvi put snimili i popričali sa njom. Bila je šokirana posle razgovora sa medijima, nije znala šta da kaže.

Deo koncerta posvetio si pokojnom Džeju.

- Da, imao sam strašnu emociju. Njega sam mnogo voleo i sad ga i dalje mnogo volim, iako nije sa nama. On je meni značio mnogo u životu, kao čovek iz Beograda, bio je idol mnogih generacija. Prema njemu sam usmeravao svoju karijeru i uvek me je podržavao. Mnogi sa estrade su ga pred kraj izdali.

Kolege te ipak nisu podržale. Nismo nikog videli u Areni.

- Ja koncert ne pravim za kolege, već za svoju publiku. Kad me zovu za karte, kažem im da ima - na blagajni. To je princip, nisam stipsa. Mojim kolegama se nijedna pesma ne sviđa. Sujeta je bolest, to je virus u svakom čoveku. Nikad neće biti zadovoljni. Nisu došli jer im je glupo da gledaju ono što oni ne mogu da naprave.

Po čemu će se tvoj nastup razlikovati od ostalih?

- Po tome što ću pevati u crvenim tangama!

Imaš li sada partnerku?

- Nemam. Do kraja života ću spavati sam.

Autor: M.K.