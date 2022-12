'PREKO STOMAKA SAM SE ZALJUBIO!' Rađen otkrio kako i zašto je došlo do RAZVODA sa Anom Kokić, a evo kako je otpočela njihova ljubav! Pevačica mu poslala SMS ove sadržine!

Vaterpolista Nikola Rađen progovorio je o najintimnijim momentima iz svog života, što kod njega nije čest slučaj.

Nikola je podelio trenutke iz života koji do sada nisu bili poznati javnosti, a tiču se Ane Kokić.

- 2007. godine desilo se sasvim slučajno, da ne zvuči kao kliše, na nagovori prijatelja sam otišao na jedno mesto u gradu i tamo sam je upoznao sasvim slučajno i sasvim nenadano. Dopalo mi se kako izgleda i dopalo mi se to vreme koje smo proveli zajedno da bismo se kroz par dana videli na večeri. Sećam se njene poruke: "Je' l si svestan da ćeš sutra da izađeš u novinama ako odeš na večeru sa Anom Kokić?", ja sam na to rekao: "Šta me biga, šta loše može da se desi, ajmo na večeru" - ispričao je Nikola Rađen i našalio se:

- Preko stomaka sam se zaljubio.

Nikola je u braku sa Anom Kokić dobio i dve ćerke Ninu i Teu o kojima kako kaže oboje vode računa i trude se da ih izvedu na pravi put.

- Pored svih zlatnih medalja to su možda moje dve najzlatnije medalje. Ja sam najviše ponosan na njih i savki njihov uspeh bukvalno je za mene pozitivan stres. Bila je situacija, čini mi se prošle godine sa mlađom, gde smo je pratili u Valjevu, i oni su osvojili tu neko drugo mesto, a ona je bila najbolji tehičar, pošto se bavi odbojkom. Ja nikada u životu, osim kada se osvoji ta neka medalja nisam zaplakao od sreće, ali tada sam ponovo zaplakao od sreće. Nalet tih nekih emotivnih stvari i onako kao ponosan otac, nisam mogao da prestanem. Bilo mi je jako drago. I Nina i Tea se uspešno bave odbojkom i meni je drago zbog toga. Ja sam bio tu sa stavom šta god da odlučite deco, imaćete moju jako veliku podršku, sigurno je i sa Anine strane tako. One su se pronašle u tome i meni je veoma drago jer moraju deca da imaju neki hobi i u tom razvojnom dobu sport mora da bude deo njihovog odrastanja - ispričao je Nikola, a na pitanje Slavice Đukić Dejanović o tetovaži koju i on i Ana imaju i koja se sastoji od tri tajne reči kaže:

- Evo, ako možemo da otkrijemo samo jednu, neka to bude ljubav.

Nikola je počeo inostranu karijeru. U početku je i deci bilo zabavno da putuju stalno kod tate, kasnije priznaje i to je donekle uticalo na to da on i Ana više ne budu u braku.

- Meni je 2011. godine usledio odlazak u inostranstvo i angažman tamo, posle toga sam se kratko vratio u Srbiju, posle toga opet inostranstvo, bila je Grčka i Rusija, a kako da kažem iz ovog ugla, ja nisam hteo da Ana prekine da se bavi svojim poslom i da prestane da radi. Nije to uopšte bilo lako, putovati sa decom, ona sa poslom, viđati se... što smo i ona i ja donekle osetili, naravno i deca kada su malo odrasla. Kad su bile male njima je bilo zabavno da putuju i da idu kod tate, ali donekle i to je uticalo da mi više ne budemo zajedno. Ni Ana ni ja nismo imali lošu nameru kada smo odlučili da tako provodimo vreme, da tako živimo, nego jednostavno smo se usmerili i ona i ja prema poslovima - ispričao je Nikola.

-Sve što je normalno kada dvoje ljudi žive zajedno nije normalno u ovom smislu razdvojenosti jer više ste na telefonu nego što ste u realnom životu. Neko kaže, pa dobro nije to tako strašno, verujte mi da je strašno. Moja karijera u inostranstvu je bila preko osam godina. Mi smo, evo jedna gruba konstatacija, na neki način smo se igrali roditeljstva gde je ona više vremena provodila sa ćerkama a ja manje zbog svojih obaveza u klubu, kasnije i u reprezentaciji.

Profesroka Slavica Đukić Dejanović upitala je Nikolu da li su stihovi Desanke Maksimović: "Može mi se učiniti lepo i lako, voleti kratko za jedan dan" živeli u njemu i njegovim komunikacijama, jer kako je Slavica i rekla brujala je štampa o tome da je kao atraktivan mušakarac bio poželjan od raznih žena.

- Sva ta neka iskušenja jesu bila medijski predstavljena i svašta se pisalo, ali pravu istinu i suštinu znamo Ana i ja, što je najbitnije u tim trenucima. Nije tu ništa strano da se piše, nije ništa strano da se insinuira ali to je samo znak da ste vi i dalje pod lupom, da ste i dalje poželjan muškarac, meni to malo pregrubo zvuči, da se nisam bavio vaterpolom možda ne bih bio poželjan muškarac. Meni je posao da nosim kupaće gaće, ja ne mogu da pobegnem od svog posla. Da se nisam zabavljao sa javnom ličnošću, sa Anom, možda ne bih bio poželjan muškarac. Oboje smo bili javne ličnosti i bili smo jako interesantni - ispričao je iskreno Nikola, a zatim se povela priča i o razvodu od Ane.

Nikola je na pitanje kako je doživeo razvod rekao:

- Jako teško. Ni najteži poraz u karijeri mi nije pao kao ta situacija. Ni najteže situacije u životu mi nisu bile kao taj period. Još teže je što si sam. Ja sam u Rusiji igram tamo, one su u Srbiji i nekako sam sam morao to da procesuiram, ali je bilo dosta teško. Nije to bilo proćiće kroz mesec dana... Meni barem nije bilo tako, ali opet kada sam se vratio, kada sam bio češće sa decom, jer zbog naše dece smo se češće viđali, razgovarali, nekako je to splaslo i dovelo se u neke okvire koje treba da poštujemo i koje poštujemo i dan danas. Razumni smo ljudi, imamo lepu komunikaciju, dogovaramo se, sve u cilju naših ćerkica. Nismo mogli kao supružnici, možemo kao prijatelji i kao roditelji.

Autor: M.K.