OVAKO JE MUVAO DALILU! Filip Car šalje TAJNE PORUKE Aleks Nikolić?! ŠOK! Kako će Milica reagovati? (VIDEO)

Ova rečenica izazvala je buru prošle sezone!

Filip Car je legao da odmori kao i ostali zadrugari, ali mu nešto nije dao mira. Počeo je da se vrti u krevetu, a potom podigao i ugledao da je i Aleksandra Nikolić budna.

Znaš li možda koliko je sati? - pitao je Car.

10 do 10 - odgovorila je Aleks.

Pokušavam da spavam, ali se samo vrtim - dodao je Filip, a Aleks se okrenula na drugu stranu.

Podsetimo, "Koliko je sati?" je bila jedna od šifri koju su Car i Dalila Dragojević koristili na početku muvanja, a kako su njihovi fanovi to protumačili, to je značilo "Koliko me voliš?".

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.