GUTA JE POGLEDOM! Car seo pored Aleks, nije odoleo PRIZORU, pa je odmah upitao OVO! (VIDEO)

O čemu se ovde tačno radi?!

Filip Car se usred emisije "Gledanje snimaka" premestio, te je seo pored Aleks Nikolić. On je u prvom mahu zapečatio pogledom, a kada se okrenula, on ju je upitao da li joj smeta što on tu sedi.

Je l' smetam - pitao je Car.

Sedi slobodno, meni ne smetaš - rekla je Aleks.

Nakon ovoga, Aleks je skrenula pogled, a kada je Filip uzdahnuo, Nikolićeva se bojažljivo nasmejala.

Kako će teći ovaj odnos i o čemu se ovde tačno radi, ostaje nam da ispratimo i saznamo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: Pink.rs