VELIKI INTERVJU SA DUŠICOM JAKOVLJEVIĆ! Otkrila detalje nepoznate javnosti: Profesorka me je udarala...

Voditeljka "Zadruge" Dušica Jakovljević otvorila je dušu u aprilu 2022. godine kada je i otkrila mnoge tajne iz svoje zanimljive prošlosti. Dušica je otkrila da je oduvek bila veliki mangup, te su otac Dušan i majka Marija s njom jedva izlazili na kraj:

Roditelji je nikad nisu tukli, ali je zato dobijala udarce na baletu.

"Nikad nisam dobila batine od mame i tate. Sećam se da sam u vrtiću išla na balet i da smo morali da stojimo u vrsti, a ja sam bila najmanja, pa me je profesorka udarala po kolenima ako ne stanem dobro. Nije to bilo toliko strašno, ali je za mene bilo traumatično, pa sam ubrzo odustala od baleta. Negde u tom periodu vaspitačica iz vrtića uočila je da sam talentovana za scenu, pa mi je dala da vodim završnu priredbu na kraju predškolskog. U to vreme nisam ni sanjala da će to jednog dana biti moj poziv, jer nikad nisam bila nametljiva, niti dete koje se mnogo forsira"