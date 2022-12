Pobednik sedme sezone "Zadruge" konačno se oglasio i javno stavio tačku na emotivnu vezu sa Aleksandrom Nikolić, aktuelnom učesnicom rijalitija, zbog svog, kako kaže, nedoličnog ponašanja sa Bilalom Brajlovićem, Zvezdanom Slavnićem, a sada i Filipom Carem.

On je u svom javnom obraćanju do detalja ispričao šta mu je sve smetalo i zbog čega se odlučio na ovakvu odluku:

- Sve što se dešava trenutno, što imate priliku da pratite... Niko nije kriv za ovo što se trenutno dešava i trenutno radi. Stvar je u tome da je Aleksandra, tvrdim, u top 5 najgorih, najpokvarenijih ljudi koji su kročili u rijaliti. Meni kaže da me voli, a sve što radi meni čini neko zlo... Da ja opet doživljavam neku torturu - počeo je Dejan:

Kada je krenulo sve da se dešava sa Zvezdanom, već je počelo da mi smeta. Sve što je radila, radila je u inat nekome. Kada se pomirila prvi put sa Miljanom, shvatio sam da joj je mnogo veća želja da pristupi više Zvezdanom, jer su njih dvoje dobri. Nije se pomirila sa Miljanom jer njoj Miljan treba, nego da može da ima komunikaciju, jer se Zvezdan najviše druži sa Miljanom. Prva stvar koja je mene najviše povredila je čokoladica koju je krišom uradila, a uradila je da bi napakostila Milici, iako su bile dobre. Tek sada dolazim do nekih zaključaka. Milica se muvala sa Bilalom, Aleksandra je htela da zaj*be i Maju i Milicu i istakne se u prvi plan, kao slučajno:"Moja greška, ja sam iskrena, naivna". Time je htela da ukanali Milicu, a Milica, kada je rekla ono što je rekla u vezi drona, rekla je jer je osetila da Aleksandra ima kvarne postupke prema njoj... Tada je Aleksandra prisilno bila dobro i sa Markom. Aleksandra ima neke svoje ciljeve, a ciljevi su joj određene učesnice koje ona mora da pobedi kvarnom igrom, time što će prići momku, a svaki momak će pogledati u izbačenu s*su. Prišla je Marku, Bilalu i tu su vezane dve devojke, Maja i Milica - priča Dejan i nastavlja:

Zvezdan je neposredni igrač prema kome ona gaji ozbiljne simpatije. To su tipovi koje je ona pretežno kroz život gotivila, volela, takvi su joj interesantni. Aleksandri je preneta informacija da nisam dobro, da sam psihički loše, da sam na tabletama zbog toga što radi, da se distancira od muškaraca. Bebica joj je preneo da joj je teško da gledam sve to, ona kao ne veruje Bebici, a zna šta sam sve radio za nju i i dalje ima komuniakciju sa Zvezdanom - sedi, jede iz njegovog tanjira, nudi ga kafom, on joj daje pare, čuva pare. Sedi u gaćama kod nje u krevetu... Zašto zauzeta devojka priča sa njim u šiframa?! O kome, o Cveti? Šta se tu tako veliko dešava, pa da pričaš u šiframa. Ok, napravila si grešku sa Bilalom, šifre, ovo-ono, a opet praviš? Je l ja treba svako jutro kad se probudim da ulazim na Pink.rs, da čitam komentare? Neću takvu vezu! Ja sam je zavoleo, meni to ne treba! Dosta stvari sam radio protiv produkcije, izvinjavam se, zbog osobe koja ne zaslužuje. Šta se dešava? Da svaki put kad se vrati, radi kontra-stvari. Slao sam ljude da stoje ispred klinike, da urlaju i viču. Svaki put kad se vratila nije me ispoštovala.

- Zna ona šta je u vezi razvoda, ja razvod ne mogu da ubrzam, žalili smo se predsedniku suda, verovatno će se to prebaciti u Beograd. Ukoliko u utorak ne bude rešeno, biće sve javno objavljeno. Pričala je da sam je podržao u vezi ulaska... Rekao sam:"Ne ulazi odmah, imaš dovoljno para, sačekaj, pokrenućemo nešto zajedno, samo da se ja stabilizujem malo". Brže-bolje potpisala je ugovor u sekundi, pa dolazimo do toga da, kada je čula da ulazi Filip, već je počela da razmišlja. Pričali smo da, ako se desi da uđe Filip, Janjuš, neko od bivših momaka, da nema pristup, da ih drži na distanci, da zna kako će to sve biti, da ja to napolju ne mogu podneti, asociranje na petu sezonu... Počela je da spominje lisice, raduje se lisicama.

Kad je najviše prišla Filipu? Kada je on sa Milicom krenuo da se mazi, opet da bi njoj napakostila, mada nema razloga... I kada je krenula da priča po kući da ulazi ona, da joj ne pominjem ime. Brže-bolje svim silama ide, da bi joj udario kontru, da bi bila bitna u raspravi, bila tema. "Imaću non stop pitanja"... Mom zetu Filipu ružnu reč neću reći. Momak mi je po drugi put na najprostiji način drugi put otvorio oči, iako sam ja pretpostavljao šta može biti, nisam verovao da će da poklekne ovako brzo - prvi put posle mesec dana sa Bilalom, pa sa Zvezdanom i Markom, po pet minuta je u garderoberu u gaćama, da neko naiđe, da je vidi... Smeje se, kikoće se na neke fore, peva pesme... Izabrala je jako lošeg lika iz pete sezone, ali vodi se onim:"Loša reklama je dobra reklama".

Ne želim da se budim svakog jutra i da čitam poruke:"Da li si video ovo, je l to istina?". Zamisli, budiš se svakog jutra i tumačiš svoju devojku da li je ili nije. Šta će mi to?! Ja sam preživeo petu sezonu, da ja opet stopiram sebe zbog čega, zbog koga?! Kod mene nema toga, ali od sad će biti! Nisam rob, ni sopstveni ni tuđi! Sve zna, zna kako sam podnosio sve što se dešavalo, kako podnosim, kako to utiče na mene, da sam protiv komunikacije sa momcima. Krišom komunikacija sa Filipom, pa se gledaju, nasmeju... Sedi sa Zvezdanom, gledaju se u oči, pa se nasmeje. Čemu se smeješ, šta je smešno?! Kad nekad budem ja, kada mi naleti riba da mi se svidi, nemoj da bude kao:"Evo, i njega boli uvo". Pre tri meseca je ovo počelo da se dešava sa njom, hvala Davidu koji me je izvukao iz najveće depresije. Priča non stop o lisicama, komunicira sa Zvezdanom, naglo provođenje vremena sa Filipom, spominjanje one tamo i nekih situacija... Ako nju moj razvod toliko kopka, zašto se ne odvoji od Zvezdana, koji je zauzet, oženjen? To ti imponuje. Zar ne treba da se skloniš?! Ona je ostala! Svaki epitet joj odgovara, ne pobuni se kada joj glumica Miljana ustane i kaže, već podmetne nogu. Ili ćeš, ako te volim i poštujem, uzvratiti to, ili... Video sam pakost prema drugim ljudima, jer će njima da napakosti i svesna je da to radi i meni. Radi sve kontra, to je obrnuta psihologija. "Da li će ući Dejan, baš mi fali", a onda sediš kod Zvezdana, koji je u gaćama. Šta radi muškarac kod devojke u krevetu u gaćama? To su neke situacije koje su presudile, gde ne mora da se izj*ebe ili ga uhvati za onu stvar da bih ja raskinuo. Dovoljno je što ima otvoren flert, što se sprdaju, dobacuju, pevaju pesme, ima komunikaciju kakvu ima... Uradila je mnogo toga. Ponavljam, zna kako sam se osećao, da mi je jako loše zbog svega što radi. Nije joj rečeno da gleda u pod, već da se sklanja od muškaraca koji je muvaju. Na mene to sve utiče. Nisam je podržao da uđe, ali sam rekao:"Poštujem svoju odluku, izvoli uđi, ali budi poštena". Voli rijaliti, jako voli rijaliti i tačno ode kod Miće da priča određene stvari, zna kad se snima, kad je kadar... Hoće priču sa Zvezdanom, a sada kada je ušao Filip, hoće time da napakosti Milici, Maji, time pakosti i meni jako loše. Kada je bila na klinici, iznajmio sam dan na 7 dana 500m dalje, da ako je izvode, da me vidi, da zna da sam tu. Ovo je jedno završeno poglavlje, meni ovakva devojka ne treba! Neću da se budim svako jutro i da gledam da li me je devojka prevarila ili ne, neću da svaki dan tumačim, zumiram slike i ostalo, ne treba mi devojka koja sedi tamo i druži se sa svima za koje joj je zabranjeno, gde sam joj naglasio da ne sme to da radi, da me povređuje, a to radi i dalje! Nema toga!

