REŠIO DA PRESAVIJE TABAK! Lukasov sin na sudu sa Teodorom Džehverović, TUŽI je zbog OVOGA, a evo šta ima da poruči folker!

Pevačica za ovo nije imala dozvolu!

Andrej Vuksanović, sin Ace Lukasa, odlučio je da presavije tabak i tuži pevačicu Teodoru Džehverović zbog krađe izvođačkih prava.

Spor je nastao oko pesme "Tresi, tresi", velikog hita koji je na Jutjubu objavljen 2019. godine, a koji samo na ovoj platformi broji više od 70 miliona pregleda, jer je u njemu iskorišćen Andrejev glas bez njegove dozvole.

Inače, muziku za ovu pesmu komponovao je Marko Moreno, pa će, pored Teodore, Andrej tužiti i njega, ali i produkciju koja je ovu pesmu objavila. On će od njih potražiti polovinu zarađenog novca od pregleda za ovu pesmu, što je oko 100.000 evra, za koliko smatra da je oštećen.

- Teodora je s tom pesmom od Jutjuba imala prihod od 140.000 evra, a pošto su koristili Andrejev glas, to znači da ima pravo na polovinu zarade. To je nekih 70.000 evra, plus još nekih 40.000 evra od organizacije proizvođača fonograma Srbije, kao i od prava izvođača. Ona i Moreno su i tu pokrali prava, jer nije bio prijavljen. To je ozbiljna prevara - kaže naš izvor.

Andrej i Teodora nisu bili dostupni za komentare, dok je Aca Lukas imao šta da kaže. On je stao uz svog sina, kojeg podržava u želji da se ozbiljno bavi muzikom.

- Nisam znao da je Andrejev glas iskorišćen u Teodorinoj pesmi jer ja to ne slušam. A nije ni moj sin. On je još davno kod Morena u studiju snimio neki deo, ponavlja reči: "Tresi, tresi." To je završilo kod Teodore u pesmi. Ne može tako! To je krađa izvođačkih prava, koja su zaštićena u agenciji za izvođačka prava. Tog Morena i ne znam. Kad mi je Andrej rekao za to, ja sam se frapirao. Poslušao sam pesmu i čuo njegov glas - naveo je Lukas, pa dodao da je i dalje u šoku.

Autor: M.K.