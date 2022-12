Proročanstva su se ostvarila!

Tokom večerašnjeg ekskluzivnog gostovanja u emisiji ''Amdži šou'' balkanska zvezda Lepa Brena govorila je o susretu sa dva proroka, koji su joj bili veoma bitni u životu. Tom prilikom otkrila je sve detalje susreta sa Baba Vangom, ali i predviđanju nepoznatog starca, koji joj je rekao da će biti poznata kao kao Tito.

- Imala sam dva proroka koji su bili bitni u mom životu. Kada sam imala 14 godina, u to vreme se nije baš puno izlazilo, možda vikendom do 10 sati i sećam se da sam sa mamom bila kod naše komšinice, teta Sene gde je došao jedan stariji čovek koji je zamilio za čašu vode. Ja sam brzo ustala dala mu vode, rekla da je tu doručak, zamolila ga da uđe, sedne i on je pitao čija sam, a moja majka je rekla ''Valjda se vidi da je moja'', a on je rekao ’’Ova vaša ćerka će biti jako poznata, koliko očima vidi toliko će daleko da ide, koliko rukama raširi toliko će moći da uzme’’ i ja sam tada pomislila ’’Ovo su gluposti, niti sam jako lepa...' Nisam tada mislila to, ni danas ne razmišljam o tome, od lepote ne može da se živi’’, kada je on rekao da ću biti poznata kao Tito, ja sam rekla ''Ovo je totalna glupost, nemoguće'', niko ne sme da pomisli da bude toliko poznat. On je meni rekao ja sam bolestan čovek, idem na sremski front, imam šećernu bolest, molim te kada se to desi, molim te, seti me se, zapali mi sveću. Za mene je to bio emotivni momenat, kada ste dete ne znate kakve vam sudbina izazove sprema - ispričala je Brena sa knedlom ugrlu, a onda se osvrnula na susret sa baba Vangom:

- Drugi put je bilo kada sam pevala koncerte u Bugarskoj, tada smo spavali po vilama bivšeg Todora Živkova. Mi smo bili u vili, pokupe nas helikopterom, odvedu na stadion i tako vrate. Meni su tada rekli morate da idete kod baba Vange, kada ste tako mladi, plašite se šta ćete čuti. Ja sam spavala na šećeru, rekli su mi da to uradim, stavila sam šećer ispod jastuka, celu noć nisam spavala, ništa mi nije bilo jasno. Ja sam otišla kod nje, to su bili redovi. Obukla sam se tako da me ne prepoznaju, jer nikada nisam volela da me puštaju preko reda. Kupila sam joj svilenu maramu i zlatni medaljon, kada su me uveli kod nje, ona me je pitala da li sam ja Lepa Brena i rekla ’’Pre pet godina sam napisala da ćeš se pojaviti i da će sleteti žena srebrno plave kose koju će narod Bugarske voleti kao svoju’’. Za mene je to bilo sve emotivno, ali i sa nekom zebnjom. Nisam se plašila, ali nisam osoba koja je volela da ima projekciju čitavog svog života - priča ona i dodaje:

- Rekla mi je da ću se udati za čoveka koji nosi belu uniformu, ja sam tad rekla ne ne, ovo nema veze ni sa čim, ali ću da ispoštujem ovu priču. Rekla mi je napravićeš kuću, veliku zgradu gde će svi koji pevaju i sviraju biti, godinama ćeš to raditi. Rekla mi je da ću samo imati mušku decu. Da ću u zrelim godinama da radim fantastične poslove, da će to biti nešto čemu ću ja biti posvećena i da ću uživati. Rekla je iduće godine, kada dođeš u septembru mesecu kod mene, a na to sam ja rekla ''Ja sledeće godine u septembru idem na odmor godinu dana, ne želim da radim, da sam ne znam ni ja ko'', a ona se nasmejala i potapšala po ruci, i rekla sledeće godine u septembru dođi kod mene. I dok si živa bićeš Lepa Brena, uživaćeš u tome, jer je to tvoja sudbina i karma.

Autor: M.K.