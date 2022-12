POVUKLA SE IZ MEDIJA, ALI NE I SA ONLY FANS-A! Milica Dabović provocira novim intimnim snimkom, gola se prevrće na barskoj stolici

Bivša košarkašica Milica Dabović neprestano je na meti kritika otkako je otvorila nalog na kontroverznoj društvenoj mreži Only Fans, gde za svega 15 dolara mesečno prodaje svoje eksplicitne i erotske fotografije i video snimke.

Iako su joj brojni korisnici društvenih mreža poručili da "hitno prestane da se blamira i srozava" i prodaje svoju intimu posle brojnih sportskih uspeha, Dabovićevu to nije odgovorilo od lake zarade.

Njeni "Only Fans uradci" uvek privuku pažnju na društvenim mrežama, najčešće na Tviteru gde se mogu objavljivati bez cenzure, a najnoviji snimak izazvao je lavinu komentara. Nekada priznata sportistkinja pozirala je bez blama, u tangama, na barskoj stolici, gde se uvijala i zauzimala zavodljive, erotske poze.

Okrenula se ka kameri i u prvom planu bila je njena zadnjica, a potom se okrenula i gole grudi prekrila samo rukom.

Inače, Milica se teško nosila s medijskim pritiskom nakon otvaranja naloga na Only Fans-u, tačnije - masovnim kritikama, zbog čega se odlučila za radikalne mere. Ne za povlačenje sa Only Fans-a, već za povlačenje iz medija.

- U nekom od svojih čestih, poznatih ludila, došla sam do saznanja da meni nije od velike važnosti šta ljudi pričaju i misle, šta novinari pišu, šta voditelji pitaju! Meni je najvažnije kako se ja osećam, da budem iskrena ne sa drugima, nego prvo sama sa sobom, a onda i idem dok god mogu da pratim tempo! To sam što jesam, ne može me niko ugurati u kalup jer je meni i svemir tesan... Ne može me niko učiti koracima jer ja sam rođena sprinterka, bila proglašavana kao najbolji kradljivac lopti i dobila brojna priznanja! Ne možeš me ni dovesti u red jer sam godinama kapiten! Ne mogu po šablonu jer ga osmišlja moj um: ne mogu biti mala kada mi je srce veliko, ne umem biti lagana kada je sve oko mene teško, nisam mirna kada mi je duh nemiran, moje biće je neuhvaljivo, a mašta je ogromna! U meni dobrota živi. I opet sam ponosno stavila osmeh na lice. Vešto stavila osmeh na lice i kada mi do života nije. A u dubini duše... razmisljam šta je sa ljudima, zar su toliko zli, podli i zajedljivi, da li je moguće da jednu reč nemaju u sebi koja bi usrećila druge, zašto gledaju mane pored toliko vrlina, zbog čega ne vole kada ljubav živi, oživljava i jača?... Dovoljno sam trpela! Dotakli smo dno! Oprošteno vam je! Povlačim se iz medija - napisala je Milica Dabović između ostalog na svom Instagram nalogu.

Autor: pink.rs