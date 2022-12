BUKTI ESTRADNI RAT! Vendi ZADALA Eri Ojdaniću još jedan ŽESTOK UDARAC! LETEĆE PERJE! (FOTO)

Vukelićeva važi za osobu koja bez premca kaže ono što misli i uvek joj ide za rukom da napravi opšti haos, a sad je rešila ponovo da se obračuna sa kolegom.

Pre par dana nastao je pravi estradni rat na domaćoj sceni. Mnogo optužbi, uvreda, prozivki, teških reči i sukobljavanja između pevačice Vesne Vukelić Vendi i njenog kolege, pevača Ere Ojdanića. Upravo taj sukob proizašao je kada je Vendi optužila Eru da je latentni gej, a on joj je predložio da je vodi kod doktora, zato što sumnja "da nije zglajsnula od trube", a ona je sada rešila da se oglasi i na sebi svojstven način zada novi udarac Ojdaniću.

Da ovom ozbiljnom sukobu još uvek nije došao kraj očigledno je, s obzirom da se Vukelićeva sada oglasila za Alo! i rešila da iznese novu teoriju o pomenutom pevaču.

- Ne znam zašto se Era breca?! Neka trubu spominje, u ovom digitalnom vremenu. To je oblik sprave koju je on koristio za penetraciju žena kod kojih inače ima veliki kredit. Mislim da su mu se žene smučile i da je poželeo da bude moderan. To je valjda razlog zašto se tekstilno promenio, nosi sve usko, lasteks ne skida, helanke ne skida, likra mu je omiljena. Počeo je i da vrcka, njiše kukovima dok hoda, ne skida hiperbolični osmeh sa lica. Čudi me da ga nisu do sada oteli Amerikanci koliko se rascvetao kao bulka. Amerikanci vole sve što je agresivno. - žestoko je Vendi prekomentarisala Ojdanića i istakla: "Razbucaću Eru kao bugarsku skupštinu!".

- On hoće i dalje da mami muške poglede i da se vrcka pred njima, a mi da ne vidimo taj njegov opijum za muškarce i da nas pretumbava po principu obrni - okreni. Za njega idu diverzije, ubacim mu minobacač i lego i završim posao. - zaključila je Vendi!

Inače, Vesna Vukelić je nedavno izdala knjigu (roman) "Misterija crne žene", koja od samog početka pa sve do sada ne prestaje da intrigira javnost, a jednom prilikom je istakla da je na njoj temeljno radila i da ista sadrži sva uputstva kako pobediti zlo.

Autor: M.K.