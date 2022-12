Otvorio dušu!

Fran Pujas priznao je da mu je Zadruga promenila život nabolje i da se ružnih starih navika zauvek odrekao! Iako je imao ljubavnih problema u "Zadruzi", Fran je zahvalan svima koji su mu omogućili da učestvuje u jednom takvom formatu.

- Srbija mi je pružila ono što Hrvatska nije - da legalno zarađujem. Rijaliti me je sklonio sa ulice. Da nije bilo rijalitija, koji me je progurao, ne bih postojao. U Hrvatskoj su me pojedini prijatelji terali da se bavim muzikom. Sin Alke Vujice, koji radi kao producent, zvao me je da dođem kod njega da snimam pesme. Ali u mojoj zemlji ne postoji šou-biz. Zato sam odlučio da uđem u rijaliti, kako bih zaradio pare i počeo da se bavim muzikom. I uspeo sam u tome - rekao je Fran i dodao:

- Sada oko sebe imam odličnu ekipu - Marka Đedovića, Mirsada i Enesa, koji mi pomažu da snimam pesme. Zato ostajem u Beogradu, gde ću jednog dana kupiti stan. Ovde su mi normalni prijatelji, i nikada se gluposti iz prošlosti nisu i neće ponoviti.

Autor: M.K.